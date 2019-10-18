Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Karadoğan Gazianpte Sağlık Sen Genel başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan: "Taleplerimizin peşini bırakmayacağız" "Sağlık çalışanları emeğinin karşılığını istiyor"

SağlıkSen Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, SağlıkSen Gaziantep Şubesini ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir araya geldiği toplantıda, "Taleplerimizin peşini bırakmayacağız" dedi.

Toplu sözleşme süreci ve sendikal gündem ile ilgili sağlık çalışanları ile sohbet toplantısı düzenleyen SağlıkSen Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi. SağlıkSen olarak toplu sözleşme görüşmelerine çok iyi hazırlandıklarını belirten Karadoğan, "En başından itibaren hem sendikal varlığımızın gereği hem de 252 bin üyemiz ve yüz binlerce hizmet kolu emekçisinin beklenti ve sorumluluğuyla hareket ettik. Sonunda, kararı Kamu Hakem Heyeti verdi. İtiraz hakkımızı bu aşamada da kullandık ve hakem heyeti hakemlik değil, noterlik yaptı. Ancak bu taleplerimizin peşini bırakmayacağız. Mücadelemiz devam edecek" dedi.

"SağlıkSen'in duruşu takdir topladı"

Genel Başkan Yardımcısı Karadoğan, SağlıkSen'in toplu sözleşme görüşmelerinde ortaya koyduğu duruşla gerek kamu çalışanları gerekse de kamuoyu nezdinde yüksek düzeyde pozitif algı oluşturduğunu kaydetti. Karadoğan, emek ve özgürlük mücadelesinin birlikte olması halinde anlam kazanacağını da vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sağlıkta dönüşümün kahramanı olan sağlık çalışanlarının haklarının tam ve eksiksiz bir şekilde ödenmesini istiyoruz. Bunun için de öncelikli olarak adil bir döner sermaye sisteminin hayata geçirilmesi gerekiyor. Mevcut döner sermaye sistemi artık miadını doldurdu. Mevcut sisteme göre pasta büyümediği için de, ne yaparsanız yapın sağlık çalışanlarının geliri sürekli azalıyor. Çoğu hastanede artık sağlık çalışanları sabit ödemenin dışında döner sermaye almıyor. Tükenmişliğin en yoğun olduğu bir hizmeti büyük bir özveri ile yerine getiren sağlık çalışanları emeğinin karşılığını istiyor. Ekonomik büyümedeki payını istiyor. SağlıkSen olarak yeni bir ek ödeme sisteminin hayata geçirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor."

"Önemli kazanımlara imza attık

SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı da, SağlıkSen'in yetkili sendika olmasından sonra sağlık çalışanlarının çok önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, "SağlıkSen yetkili sendika olmadan önce promosyonlar personele değil hastane yöneticilerinin odalarının tefrişatına ya da hastanenin farklı ihtiyaçlarına harcanıyordu. SağlıkSen, promosyonların tamamının çalışanlara ödenmesini sağladı. Bunun yanında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, lisans tamamlama hakkı, yıpranma payı gibi sağlıkta devrim denilebilecek kazanımlara imza attık. SağlıkSen olarak yeni kazanımlar için üyelerimizden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GAZİANTEP 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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