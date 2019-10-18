Yasemin Kalyoncu’nun sergisine ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yasemin Kalyoncu’nun sergisine ilgi

İHA

Trabzonlu ressam Yasemin Kalyoncu'nun, Sanko Sanat Galerisi'nde 4 Ekim'de açtığı "Düşlemelekler" temalı 9'uncu kişisel resim sergisi, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Yasemin Kalyoncu’nun sergisine ilgi

Trabzonlu ressam Yasemin Kalyoncu’nun, Sanko Sanat Galerisi’nde 4 Ekim’de açtığı “Düşlemelekler” temalı 9’uncu kişisel resim sergisi, 25 Ekim’e kadar gezilebilecek.
“Çalışmalarımı kadınının hayal dünyasının tablolara yansıması olarak görüyorum” diyen Kalyoncu, tuvalinde kadının düşlerini, özgürlüğünü, gücünü, yaşanmışlıklarını, yaşanmamışlıklarını anlatmaya çalıştığını söyledi.
Kalyoncu, “Hem öğretmenlik yapıyorum hem de resim sanatını sürdürüyorum. Resim, benim için bir yaşam biçimi ve tutkudur. Başarımda annemin ve eşim ressam Raif Kalyoncu’nun çok büyük katkıları var” dedi.
Resimlerini sessiz şiirler olarak ve resim yapmayı da şiir okumakla eşdeğer gördüğünü anlatan Kalyoncu, şöyle devam etti:
“Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceklerine daha sağlıklı yön verebilmeleri adına en az bir sanat dalıyla ilgilenip, sanatla bağlarını güçlü tutmalılar. Doğayı ve doğadaki canlıları sevsinler, sevginin gücüne inansınlar. Başarının yolu iyi insan olmaktan ve çok çalışmaktan geçiyor. Sanatın olduğu yerde kötülük olmaz.”
Kalyoncu’nun Sanko Sanat Galerisi’ndeki sergisi, 25 Ekim’e kadar her gün 10.00 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Yasemin Kalyoncu
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Yasemin Kalyoncu, ilköğretim okulları ve liselerde görev yaptı. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi’nde, 19971998 yılında görevlendirme olarak desen ve yazı dersleri veren Kalyoncu, 2000 yılında KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında atandığı Ankara’da altı yıl süreyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Bölümü Millî Bayramlar Kutlama Komitesinde resim öğretmeni olarak fon grubunda fon resimleri, afiş, logo, kapak ve kostüm tasarımı yapan sanatçı, Ankara Hizmet içi Eğitim Enstitüsünde açılan Minyatür (2004), Tezhip (2005), Hüsnü hat (2005) Kurslarına katıldı. 2009 yılı itibariyle tekrar Trabzon’a atanan sanatçı, bir ilköğretim okulunda kısa bir süre görev yaptıktan sonra, Tevfik Serdar Anadolu Lisesine atandı halen aynı okulda görevini sürdürüyor. 20112012 yılında görevlendirme ile KTÜ Meslek Yüksekokulu El sanatları Bölümünde Desen, Tezhip Geleneksel, Türk Desenleri ve Temel Sanat Eğitimi derslerini veren sanatçı sekiz kişisel, çok sayıda karma sergi ve sekizi uluslararası olmak üzere birçok çalışmaya katıldı. Ayrıca Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde düzenlenen 1. Uluslararası Sanat Sempozyumunda ‘Modernizm Sonrası Resim Sanatında Müziğin Etkisi’ konulu bildiri sundu.
20142015 yıllarında Millî Eğitim Bakanlığınca kitap yazım komisyonunda görevlendirilerek, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde okutulan; Üç boyutlu Sanat Atölye Kitabında yazar olarak çalışan sanatçı çalışmalarına kendi özel atölyesinde devam etmektedir.
Yaşamın ritmini müzikle ifade etmeye çalışan sanatçı, çalışmalarında lekesel etkiyle birlikte deseni daha çok ön plana çıkarmaktadır. Müzikle resmin etkileşimini, insan ve yaşamın etkileşimi olarak ifade ederken, yaşanmışlığın ve yaşanmamışlığın izlerini çalışmalarına aktarmaktadır.

GAZİANTEP

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:33
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engeller beyaz bastonla ortadan kalkacak
YEREL HABERLER Engeller beyaz bastonla ortadan kalkacak
GAÜN ile Kızılay arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER GAÜN ile Kızılay arasında protokol imzalandı
18 Ekim Dünya Menopoz Günü SANKO Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Özkaplan: “Menopoz, yaşlanma olarak algılanmamalıdır”
YEREL HABERLER 18 Ekim Dünya Menopoz Günü SANKO Üniversitesi Dr. Öğr. ...
Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Karadoğan Gazianpte Sağlık Sen Genel başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan: "Taleplerimizin peşini bırakmayacağız" "Sağlık çalışanları emeğinin karşılığını istiyor"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Karadoğan ...
Gaziantep’te piyasaya sahte dolar süren 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te piyasaya sahte dolar süren 2 kişi ...
Gaziantep'te zincirleme kaza:2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te zincirleme kaza:2 yaralı
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1500 yıllık mezar odaları bulundu
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1500 yıllık ...
Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu gün (5)
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu gün (5)
BŞahinbey'de öğrencilere yeşil düdük dağıtıldı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "Temiz bir çevre için kirletmemeliyiz"
YEREL HABERLER BŞahinbey'de öğrencilere yeşil düdük ...
GAÜN’de Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans Sempozyumu
YEREL HABERLER GAÜN’de Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans Sempozyumu
İş yeri sahibinden kaçtılar, kameralardan ve polisten kaçamadılar
YEREL HABERLER İş yeri sahibinden kaçtılar, kameralardan ve polisten ...
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Gaziantep'te sahte dolara: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte dolara: 2 gözaltı
Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Gaziantep'te İstihdamın ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı Projesi tanıtılacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te İstihdamın ve Yenilenebilir Enerji ...
Antep'in Kurtuluş etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı
YEREL HABERLER Antep'in Kurtuluş etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı ...
Gaziantep FK'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
GAÜN’de Öğrenci Toplulukları Tanıtım Şenliği
YEREL HABERLER GAÜN’de Öğrenci Toplulukları Tanıtım Şenliği
Gaziantep Kolej Vakfı’nda seçim heyecanı
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’nda seçim heyecanı
Cemile öğretmen, kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Cemile öğretmen, kazada yaşamını yitirdi
Gastronomi kentinde minik aşçılar turşu kurmayı öğrendi
YEREL HABERLER Gastronomi kentinde minik aşçılar turşu kurmayı ...
Yarım asırlık çiftlerle 50 günlük çiftler buluştu 50 yıllık tecrübe 50 günlük çiftlere aktarıldı
YEREL HABERLER Yarım asırlık çiftlerle 50 günlük çiftler buluştu 50 ...
Gaziantep'te sıfır atık bilince tiyatro ile aşılanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te sıfır atık bilince tiyatro ile ...
Okul yolunda feci kaza: 1 ölü Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Okul yolunda feci kaza: 1 ölü Türkçe öğretmeni okul ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X