Okul çevrelerine yapılan operasyonda 12 bin 922 TL para cezası

Gaziantep’te 10 okul çevresinde yapılan kontrollerde 6 park, 1 tekel bayi kontrol edilirken 138 şahıs, 34 okul servisi, 37 şahsi araç sorgusu yapıldı.

Ayrıca 1 araç trafikten men edilip, 26 araca toplamda 12 bin 922 TL trafik para cezası uygulandı. Denetleme yapılan bir okul yakınında bulunan bir tekel bayinin iş yeri içerisinde de alkol içirdiği tespit edilerek gerekli yasal işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Şahinbey İlçemizde 5 ve Şehitkamil İlçemizde de 5 olmak üzere toplam 10 okul çevresinde operasyon yapıldı.

GAZİANTEP 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:58

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.