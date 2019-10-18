Gaziantep’te 250 polisle dev uygulama Polisler umuma açık işyerlerine şok baskınlar düzenledi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 250 polisin katıldığı dev uygulamada, polisler umuma açık yerlere şok baskınlar yaptı. Hemen her sokaktan çıkan polisler kimlik kontrolü yaparak, şahısları ve iş yerilerini didik didik aradı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik, asayiş, motorize ekiplerin de aralarında bulunduğu 250 polis, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi ve civarında bulunan 16 umuma açık yerde uygulama yaptı. İş yerlerine şok baskınlar düzenleyen ekipler, 2 saatlik denetimlerde şahısların kimliklerinden Genel Bilgi Tarama(GBT) sorgusu yaparak, iş yerlerini didik didik aradı.

Hemen her sokağın arasından çıkan polis ekipleri yaptıkları aramalarda ise 3 kişinin üzerinden 3 gram metametamin ve 8 gram esrar maddesi ele geçirirken 2 şahıstan ise ruhsatsız taban ve bu tabancalara ait dolu fişekler ele geçirdi. Haklarında yakalama emri bulunan 5 şahsı gözaltına alan ekipler, 4 iş yerine ise ruhsatsız faaliyet gösterme, kapalı alanda sigara içme ve izinsiz canlı müzik yayın gibi suçlardan işlem yaptı.

Ekiplerin gece yaptığı denetimler 22.00 ila 00.00 saatleri arasında sürdü.

GAZİANTEP 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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