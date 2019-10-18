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Başkan Şahin, üniversite öğrencileriyle buluştu Gaziantep Büyükşehir Belediye Fatma Şahin: ...

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle çay sohbeti gerçekleştirdi. Yaşamından kesitler sunarak öğrencileri yüreklendiren Şahin, yakaladığı başarının temelinde sabır ve inanç olduğuna dikkati çekti.

Başkan Şahin, üniversite öğrencileriyle buluştu Gaziantep Büyükşehir Belediye Fatma Şahin: "başarının temelinde sabır ve inanç var

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle çay sohbeti gerçekleştirdi. Yaşamından kesitler sunarak öğrencileri yüreklendiren Şahin, yakaladığı başarının temelinde sabır ve inanç olduğuna dikkati çekti.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Kültür Merkezi’nde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen üniversiteli öğrencilerle çay sohbeti programına katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şahin öğrencilere ders niteliği taşıyan deneyimlerini anlattı, öğrencilerin sıkıntılarını dinledi.
"Kader çabayı sever"
Sohbete başlamadan önce programa olan ilgilerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Şahin, gençlere kendi hayatından verdiği örneklerle hayat mücadelesinin başarıya giden yolda en büyük anahtar olduğunu söyledi.
Başkan Şahin, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ni kazandığını ve nakış parasından edinilen gelirle ailesinin kendisini okuttuğunu belirterek, “1983’ün Türkiye’sinde ben, İstanbul’a gittiğim zaman yurt bulamadım, yurt çıkmadı bahanesiyle üniversite hayatım başlamadan kendi isteğimle sona erdirebilirdim. Ancak mücadele vermek çok önemli. Ben de böyle davrandım. 4 yıl süren eğitim sürecimin ardından haziran ayında mezun olup hemen akabinde iş buldum. Kardeşimin de okul kazanması nedeniyle mezun olur olmaz, iş aramaya başladım. O gün İŞKUR’dan görevli bir müdür bir eğitimcinin laboratuvar kurma kararı aldığını söyledi. Beklemeden aynı gün içerisinde yetkililerle oturduk, konuştuk. Fabrikayı dolaştım ve eve dönüp anneme işe girdiğimi haber verdim. Ertesi günse iş başı yaptım. Temelde siz gençlere anlatmak istediğim şu; siz karşımda şu masalarda oturuyorsanız, bunun bir sebebi bir amacı muhakkak vardır. Sizin de benim hayatımdan örneklere şahit olmanızın size ilettiği bir mesaj var. Ben orta gelirli bir ailenin bir kızı olarak yaşam serüvenine başladım ve geçmişime baktığımda da çok iyi yerlere gelebildiğimi görüyorum. Bahsettiğim şey fırsat eşitliği, sizler de bunları başarabilirsiniz ya da daha da iyi pozisyonlarda yer alabilirsiniz. Önünüzün açık olduğunu unutmayın. Önünüzde gördüğünüz koca koca dağları tırnak tırnak aşarak istediğiniz konuma erişeceksiniz. Yeter ki mücadele etmekten korkmayın, çekinmeyin, gayret gösterin. Kader çabayı sever. Biz çabadan sorumluyuz. 15 yıl özel sektörde çalıştım. Kadın mühendisin o zamanlarda adı yoktu. Benim bir sınavımda ilkler oldu. Benim başarılı olmam kadınların iş hayatındaki saygınlığı açısından da önemliydi. Bu nedenle üzerimde ciddi bir sorumluluk vardı” dedi.
"Bilgi güçtür, iktidar yapar"
Öğrencilerin daha iyi şartlarda kitap okumasını sağlamak adına Büyükşehir’in ilgili ekipleriyle birlikte çok güzel bir proje hazırladıklarını aktaran Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi bu anlamda öğrencilerimizin okuma yapması için iyi bir merkez haline geldi. Büyük bir memnuniyet var. Birlikte rahmet var. Bizim için önemli olan diğer şey ise bilim yuvası. Çünkü dünya tarihini incelediğimiz zaman bilgi güçtür, iktidar yapar. Bugün Avrupa’daki devletlerin güçlü söylemler geliştirmelerinin bir sebebi var. Çünkü arkalarında silikon vadileri var. Silikon vadilerini kurabildikleri için bugün kendini çok daha güçlü hissediyor. Biz de daha güçlü olmayı amaçlıyoruz ve programlarımızı, çalışmalarımızı ve projelerimizi bu yönde ilerletiyoruz" diye konuştu.
"Rektör Gür, başkana teşekkür etti"
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ise, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’ni üniversite bünyesine kattığı için başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Şahin, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

GAZİANTEP

18 Ekim 2019 Cuma

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