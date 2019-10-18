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Şahinbey'de öğrencilere yeşil düdük dağıtıldı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "Temiz ...

İHA

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak için Şehit Mesut Yaşar Ortaokulu öğrencilerine yeşil düdük dağıtarak onlarla birlikte mahallelerde çöp topladı. Düzenlenen programa Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ve meclis üyeleri katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak için Şehit Mesut Yaşar Ortaokulu öğrencilerine yeşil düdük dağıtarak onlarla birlikte mahallelerde çöp topladı. Düzenlenen programa Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ve meclis üyeleri katıldı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaret ettiği Şehit Mesut Yaşar Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatına Türk Bayraklı destek vererek, Mehmetçiklerimize selam gönderdiler. Programda ayrıca Fatmanur Sarı isimli öğrenci Gurur Duy Arkadaş şiirinde Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatın’dan bahsederek vatan ve millet sevgisine vurgu yaptı.
"Çevremizi temiz tutmalıyız"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre temizliğinin önemine dikkat çekerek, “Çevre bilinci gerçekten çok önemli. Dünya’nın en güzel yeri olan ülkemizin toprakları üzerinde yaşıyoruz. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bizden sonraki nesillere çok daha güzel bir çevre bırakmamız gerekiyor. Bununda yolu kirletmemekten geçiyor. Yerlere çöp atmaz, çevreyi kirletmezsek ve yeşili korursak çok daha güzel bir ülkeye ve dünyaya sahip olabiliriz. Yollara çıktığım zaman çok üzülüyorum. Bazı kişilerin ellerindeki çöpleri yollara atıyorlar. Özellikle yerlerden en çok sigara izmariti topluyoruz. Ancak ben sizlere güveniyorum sizlerin sayesinde Beydilli Mahallemiz kirletilmeyecek ve pırıl pırıl olacak. Yeni bir kampanya başlatıyoruz hangi mahallemiz ve okulumuz daha temiz ise onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında öncelik tanıyacağız” diye konuştu.
Çevre bilincini oluşturmaya çalışıyoruz
Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, çevre bilinci oluşturmak adına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun önemli projeler ürettiğine dikkat çekerek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerimizle, gençlerimizle ve çocuklarımızla birlikte sahaya inerek temiz bir çevre bilinci oluşturmaya çalışıyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte her hafta bir okulu ziyaret ederek gençlerimizle birlikte çevre bilincini oluşturabilmek adına sokaklara çıkıyoruz. Yerlere atılan çöpleri toplayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Başkanımız bu açıdan Şahinbey için büyük bir şans çünkü okullarımızın ne ihtiyacı olsa bizi geri çevirmiyor” dedi.
Sıfır atık projesini destekliyoruz
Şehit Mesut Yaşar Ortaokulu Müdürü Sinan Karabenli, sıfır atık projesiyle ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Hanımefendi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu sıfır atık projesiyle ilgili bizde okulumuzda çeşitli çalışmalar yaptık. Derslerimizde bu konuya yer verdik ve sınıflarımızdan başlayarak ailelerimizin içerisinde bir köprü oluşturmaya çalıştık. Bu anlamda üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Bu anlamda bizlere destek veren öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

GAZİANTEP

18 Ekim 2019 Cuma

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