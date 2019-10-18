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Beykent Stadyumu’nda Futbol Spor Okulu büyük ilgi görüyor Daha fazla futbol daha büyük başarılar

İHA

Şehitkamil Belediyesinin kısa bir süre önce Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdığı Beykent Stadyumu'nda gerçekleştirilen futbol spor okulu, çocuklar ve gençlerden büyük ilgi görüyor. 4 farklı stadyumda yürütülen futbol akademisi çalışmaları, isteyen herkesi meşin yuvarlağın başında buluşturuyor.

Beykent Stadyumu’nda Futbol Spor Okulu büyük ilgi görüyor Daha fazla futbol daha büyük başarılar

Şehitkamil Belediyesinin kısa bir süre önce Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdığı Beykent Stadyumu’nda gerçekleştirilen futbol spor okulu, çocuklar ve gençlerden büyük ilgi görüyor. 4 farklı stadyumda yürütülen futbol akademisi çalışmaları, isteyen herkesi meşin yuvarlağın başında buluşturuyor.
Futbol branşı özelinde spora verdiği büyük destekle her yıl binlerce kramponu yeşil sahada buluşturan Şehitkamil Belediyesi, kısa bir süre önce hizmete açtığı Beykent Stadyumu’nda haftanın 7 günü futbol tutkunlarını misafir ediyor. Resmi müsabakalar ve okulların spor faaliyetleri için kapılarını açan tesiste devam eden eğitimlerde 8 farklı yaş grubunda 352 yıldız krampon eğitim görüyor. Teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen teorik eğitimlerle sporcuların akademik ve sosyal başarılarının artması da sağlanıyor. Beykent Stadyumu’nda gerçekleştirilecek 1. kademe eğitimlerin ardından başarılı olan sporcular, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü altyapı takımlarında forma giyme şansını da yakalayacaklar.
Spor okullarında nitelikli çalışmalar gerçekleştiriliyor
7 farklı branşta gerçekleştirilen yaz ve kış spor okullarında eğitimlerin nitelikli şartlarda sürdürüldüğünü ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Beykent Stadyumu’nda futbol alanında yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Spor yapmayı, futbol oynamayı arzu eden tüm çocuklarımızın, gençlerimizin isteklerini karşılamak, hayallerine kavuşmalarına yardımcı olabilmek adına 7 farklı branşta yaz ve kış spor okulu çalışmalarını sistemli bir şekilde sürdürüyoruz. Özellikle yeşil sahada yürütülen çalışmalarla on binlerce sporcumuzu tesislerimizde ağırladık. Şu anda sadece Beykent Stadyumu’nda 8 farklı yaş grubunda 352 yıldız sporcumuz eğitim görüyor. Tesisin kapıları 365 gün amatör spor faaliyetleri için açık. İnşallah bu istatistikler çok daha ileri seviyelere gelecek ve biz işin mutfağında Türk sporuna hizmet etmeye, ulusal ve uluslararası platformda başarılar elde eden sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz.”

GAZİANTEP

18 Ekim 2019 Cuma

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