Minik komandolardan Mehmetçiklere selam

Her bir birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, ellerinde bayraklarla komando marşı söyleyerek, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için asker selamı verdi.

Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e yurdun dört bir tarafından destek gelmeye devam ederken, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki minik komandolar da asker selamı verdi. İslahiye Anaokulunda öğrenim gören 108 öğrenci, öğretmenleri tarafından hazırlanan gösteride komando marşı söyleyerek, asker selamı verdi. Minik öğrencilerin sunduğu gösteri ile Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan kahramanların yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini belirten Anaokulu Müdürü Adnan Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin güneyinde terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na İslahiye Anaokulu olarak tüm desteklerimizi sunuyor, selamımızı gönderiyoruz" dedi.

GAZİANTEP 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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