Mutfak Mirası Gastronomi çalışma turu Oğuzeli’nde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi öncülüğünde, Avrupa'nın birçok ülkesinde yöresel lezzetler ile mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek için kurulan Dünya Mutfakları Mirası Ağı kapsamında, 7 ülkeden 32 koordinatör Oğuzeli’ne çıkarma yaptı.

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan ve 13 farklı ülkede, 44 bölgede 1502 üyesi bulunan Culinary Heritage Europe sisteminin Türkiye’de lisans hakkı bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin öncülüğünde Oğuzeli’ne gelen ekip ilk olarak Oğuzeli Belediyesi’ni ziyaret etti.

“Oğuzeli bu coğrafyanın en verimli toprağı”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ‘Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu’ ekibine Oğuzeli ve bölgeye has yöresel ürünlerle ilgili bilgi verdi. Yöresel ve organik ürünlere çok önem verdiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bizler bereketli toprakların şanslı insanlarıyız. Bizlere bahşedilen bu değerleri ve güzellikleri en iyi, en verimli şekilde kullanmak zorundayız” dedi. Toprağın önemine de dikkat çeken Başkan Kılıç, “Bereketli Hilal topraklarına hepiniz hoş geldiniz. Oğuzeli bu coğrafyanın en verimli topraklarından bir tanesi. Bizlerde bu topraklarda yaşadığımız için çok şanslıyız. Birbirinden özel ürünleri bu topraklarda ekip biçip işliyoruz. İlçemize has lezzetlerimiz var. Yaptığımız çalışma ve projelerle bu değerlerimizi uluslararası platformlarda pazarlıyoruz. Oğuzeli narı tescillendi. Kurutmalıkla ilgili coğrafi işaret çalışmalarımız Türk Patent ve Marka Kurumunda son aşamada, Oğuzeli nar ekşisi de son aşamada. Bu coğrafi işaretlerimiz de alındığı zaman ürünlerimiz, daha çok tanınmış ve tüketicilerimizin güvenle ulaşabilecekleri ürünler olacak. Bizim amacımız vatandaşımızın geçim kaynağı olan nar ve kurutmalığın katma değerini artırmak, Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmak. Vatandaşımızın cebine giren parayı ürünlerimizi satışıyla eşdeğer olarak artırmak istiyoruz. Üreticilerimizin daha kaliteli ürünleri üretmesini amaçlıyoruz. Ben birbirinden farklı değerleri bir araya getiren, bizleri sizlerle buluşturan başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanım’a ve Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel Bey’e çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Oğuzeli yöresel lezzetleriyle misafirlerine geniş bir mutfak sunuyor”

Misafirperverlikleri için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a teşekkür eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Oğuzeli yöresel lezzetleriyle misafirlerine geniş bir mutfak sunuyor” dedi. Gastronomi turunu Gaziantep ile tamamladıklarını belirten Başkan Yücel, “Bu çalışma turu şehirlerimizin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak. Geniş mutfağımızla gastronomi dalında öne çıkmamız gerekliliği düşüncesiyle esasen 5 yıldır ulusal ve uluslararası alanda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan, Türkiye’de ise sadece Alanya ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin lisans hakkı olan, Culinary Heritage Europe sisteminin 5 günlük Gastronomi Çalışma Turunu tamamladık. Akdeniz Lezzetleri ile Antep lezzetlerinin aynı turda buluşması Türkiye’de Bölgesel mutfak mirasının değerine dikkat çekecek. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, lezzet dolu bu çalışmada herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Şire kazanı kaynattılar"

Yöresel ürünleri korumak ve geliştirmek için kurulan Dünya Mutfakları Mirası Ağı kapsamında, Oğuzeli’ne gelen 7 ülkeden 32 koordinatör şire kazanlarının başına geçerek sucuk ve bastık yapma işlemlerini incelediler.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç farklı ülkelerden gelen misafirlere bastık, sucuk işlemlerinin tüm aşamaları tek tek anlattı. Başkan Kılıç, “Oğuzeli'nin başlıca tarım ürünlerinden olan üzüm toplanıp işleniyor. Her aşamasında çiftçilerimizin sabır, alın teri, özveri ve göz nuru ile ilmek ilmek işlediği birbirinden lezzetli ürünler ortaya çıkıyor. Oğuzeli halkı şireyi mutfağından eksik etmez. Kaliteli ve organik bir besin olduğu için herkes tercih ediyor. Sağlık yönünden faydalı her derde deva” dedi.

Nar suyunun tadına baktılar

En son ‘Nar Atölyesi’ni ziyaret eden ‘Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu’ ekibi Oğuzeli belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan nar sıkma makinasından çıkan nar suyunun tadına baktı.

Yeni Kurulan ‘Nar atölyesi’ hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Atölyelerimizde meyve suyu ve nar ekşisi üreteceğiz. Makineye nar bir bütün olarak girecek, nar parçalanacak. Ekşisinden nar ekşisi, tatlısından nar pekmezi yapılacak. Önceki yıllarda para kazanamayan üreticiler, nar üretiminden vazgeçiyordu. Bu noktada Nar Atölyesi fikrini hayata geçirdik. Bu atölyeyi hazır hale getirildi, burada kurutmalıklarda yapılacak” diye konuştu.

