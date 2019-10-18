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Mehmetçik için dev Türk bayrağı açıp Fransa'ya tepki gösterdiler Cuma namazı sonrasında dev Türk ...

İHA

Gaziantep'te oto sanayi esnafı, terör örgütü PKKPYD'ye yönelik gerçekleştiren Barış Pınarı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçik'e dev Türk bayrağı açarak destek verirken, Milli Takım futbolcularının gol sevinci sırasındaki asker selamını ekrana taşımayan Fransa'ya da dev bir pankartla gönderme yaptı.

Mehmetçik için dev Türk bayrağı açıp Fransa'ya tepki gösterdiler Cuma namazı sonrasında dev Türk Bayrağı açan sanayi sitesi esnafı Mehmetçik için dua edip kurban kesti Esnaflar asker selamını ekrana taşımayan Fransa'ya da tepki gösterdi

Gaziantep'te oto sanayi esnafı, terör örgütü PKKPYD'ye yönelik gerçekleştiren Barış Pınarı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçik'e dev Türk bayrağı açarak destek verirken, Milli Takım futbolcularının gol sevinci sırasındaki asker selamını ekrana taşımayan Fransa'ya da dev bir pankartla gönderme yaptı.
Şahinbey Oto Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Balcı ve sanayi sitesi esnafı, Abdulkadir Konukoğlu Camii'nde kılınan cuma namazının ardından terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na dev Türk bayrağı açarak destek verdi. Site esnafı, Mehmetçik için kurban keserek dua etti. Sanayi sitesi esnafı cami kubbesinde ise dev bir pankart açarak Fransa'ya gönderme yaptı.

"Bu selam da Fransa'ya kapak olsun"
A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile 11 berabere kaldığı maçta Türk futbolcuların Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra verdikleri asker selamını ekranlara taşımayan Fransa'ya tepki için açılan pankartta, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimize Şahinbey Sanayi Sitemizden selam olsun. Bu selam da Fransa'ya kapak olsun" ifadeleri yer aldı. Pankartı tutan esnaflar da asker selamı ile objektiflere poz verdi.
Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam yollayan Sanayi Sitesi Başkanı Balcı, "Orada başarıyla harekatı yürüten kahramanlar yalnız değil. Biz de her zaman yanlarındayız. Biriz ve beraberiz. Hem ordumuzun hem devletimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.

GAZİANTEP

18 Ekim 2019 Cuma

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