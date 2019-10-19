Polislerden yaralı askerlere ziyaret

Gaziantep'te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Barış Pınarı Harekat bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaret etti. Ziyarette polisler,ülkenin birliği, bütünlüğü ve bölgenin huzuru için terör örgütüne karşı operasyonun yapıldığını vurgulayarak, yaralanan askerlere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Ayrıca polisler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan operasyonun kısa sürede başarı ile sonuçlanması temennisinde de bulundu.

GAZİANTEP 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:57

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.