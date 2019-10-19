Çocuk kütüphaneleri, engelleri kaldırıyor Görme engelli çocuklara engelsiz kütüphane

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuk kütüphaneleri, engelleri kaldırıyor Görme engelli çocuklara engelsiz kütüphane

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphaneleri, “Engelsiz Kütüphane” hizmetiyle görme engelli çocuklara kapılarını açtı.
“Engelli Dostu Şehir” kimliğiyle öne çıkan Gaziantep, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde insana dokunan çalışmalarıyla sosyal belediyecilikte bir model oluşturdu. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerle Gaziantep Çocuk Kütüphanesi bütün engelleri ortadan kaldırdı. Çocuk Kütüphanelerinde sesli kitap, hikaye dinleme bölümü, braille alfabesiyle yazılı kitaplarla görme engelli kullanıcıların faydalanmasını sağlayacak. Engellerden arındırılmış kütüphanede oluşturulan programlarla her hafta farklı okullardan gelen öğrenciler keyifli ve verimli zaman geçirecek.
Düzenlenen engelsiz kütüphanelerle, kullanıcıların kişisel gelişimine katkı sağlayarak, toplumsal iletişimi ve etkileşimi etkin kılmak ve sosyal entegrasyonu sağlama aracı olması hedefleniyor.

GAZİANTEP

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:34
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni muhtarın selam heyecanı
YEREL HABERLER Yeni muhtarın selam heyecanı
Yedi Başak’tan 'Dijital Çağda Sosyal Medya ve Aile' konferansı
YEREL HABERLER Yedi Başak’tan 'Dijital Çağda Sosyal Medya ve Aile' ...
Araban'da patlayan borular ilçeyi susuz bırakıyor Yenilen borularda oluşan patlaklar vatandaşı da işçileri de bıktırdı
YEREL HABERLER Araban'da patlayan borular ilçeyi susuz ...
Hırsızlık şüphelisi kovalamaca ile yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi kovalamaca ile yakalandı
Gaziantep merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu
Polislerden yaralı askerlere ziyaret
YEREL HABERLER Polislerden yaralı askerlere ziyaret
Gaziantep'te Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te Roma dönemine ait tarihi eserler ele ...
Mehmetçik için dev Türk bayrağı açıp Fransa'ya tepki gösterdiler Cuma namazı sonrasında dev Türk Bayrağı açan sanayi sitesi esnafı Mehmetçik için dua edip kurban kesti Esnaflar asker selamını ekrana taşımayan Fransa'ya da tepki gösterdi
YEREL HABERLER Mehmetçik için dev Türk bayrağı açıp Fransa'ya tepki ...
Öğrencileri Cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andı
YEREL HABERLER Öğrencileri Cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andı
TBMM - Kefek’ten Sanko Okulları’na ziyaret Kefek Başkanı İstanbul Milletvekili Canan kalsın: “Gaziantep’te Ve SANKO Okulları’nda gördüğümüz başarılı çalışmalar BİZLERİ farklı bir vizyona taşıdı”
YEREL HABERLER TBMM - Kefek’ten Sanko Okulları’na ziyaret Kefek ...
Öğrenciler kahramanlar için "Barış Pınarı" yazdı
YEREL HABERLER Öğrenciler kahramanlar için "Barış Pınarı" yazdı
Mutfak Mirası Gastronomi çalışma turu Oğuzeli’nde
YEREL HABERLER Mutfak Mirası Gastronomi çalışma turu Oğuzeli’nde
Şahinbey Ampute yarı finalde
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute yarı finalde
Milli Mücadele Müzesini 22 ayda 281 bin 550 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Mücadele Müzesini 22 ayda 281 bin 550 kişi ...
Minik komandolardan Mehmetçiklere selam
YEREL HABERLER Minik komandolardan Mehmetçiklere selam
Beykent Stadyumu’nda Futbol Spor Okulu büyük ilgi görüyor Daha fazla futbol daha büyük başarılar
YEREL HABERLER Beykent Stadyumu’nda Futbol Spor Okulu büyük ilgi ...
Dünya Mülteci ve Göç Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür: “Göç konusunda sorunun değil, çözümün parçası olunmalı”
YEREL HABERLER Dünya Mülteci ve Göç Kongresi’nin sonuç bildirgesi ...
Şahinbey'de öğrencilere yeşil düdük dağıtıldı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "Temiz bir çevre için kirletmemeliyiz"
YEREL HABERLER Şahinbey'de öğrencilere yeşil düdük ...
Başkan Şahin, üniversite öğrencileriyle buluştu Gaziantep Büyükşehir Belediye Fatma Şahin: "başarının temelinde sabır ve inanç var
YEREL HABERLER Başkan Şahin, üniversite öğrencileriyle ...
Rumkale’nin yer altında kalan zenginlikleri sergilendi Dalgıçlar Fırat’a daldı su altında kalan zenginlikleri görüntüledi
YEREL HABERLER Rumkale’nin yer altında kalan zenginlikleri ...
Gaziantep’te 250 polisle dev uygulama Polisler umuma açık işyerlerine şok baskınlar düzenledi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 250 polisle dev uygulama Polisler umuma ...
GKV’ler sandığa gitti başkanlarını seçti
YEREL HABERLER GKV’ler sandığa gitti başkanlarını seçti
Okul çevrelerine yapılan operasyonda 12 bin 922 TL para cezası
YEREL HABERLER Okul çevrelerine yapılan operasyonda 12 bin 922 TL ...
Engeller beyaz bastonla ortadan kalkacak
YEREL HABERLER Engeller beyaz bastonla ortadan kalkacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X