Gaziantep’te suç makinesi yakalandı

Gaziantep’te 30 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşılan S.S. isimli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın uzun süredir arandığı öğrenildi.

Gaziantep’te pek çok adresten hırsızlık yaptığı ve 30 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen S.S. isimli şahıs Saçaklı Mahallesi’nde yaşanan kovalama sonucu Şenyurt Caddesi’nde yakalandı. Yakalanan şahsın 7 adet hırsızlık suçundan uzun süredir arandığı da belirtildi. Kovalamaca esnasında şüphelinin attığı poşette ise 5 adet cep telefonu bulundu. Poşetteki telefonlardan 2 tanesinin şahsın yakalandığı gün bir evden çaldığı öğrenilirken, telefonlar sahibine teslim edildi.

Gözaltına altına alınan şahısın hakkında başlatılan yasal işlemler devam ettiği belirtildi.

GAZİANTEP 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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