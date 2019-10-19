Başkan Fadıloğlu, muhtarları konuk etti Fadıloğlu, Muhtarlar Günü’nü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Fadıloğlu, muhtarları konuk etti Fadıloğlu, Muhtarlar Günü’nü kutladı

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Ekim 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla sabah kahvaltısında muhtarlarla bir araya geldi. En yakın çalışma arkadaşlarının muhtarlar olduğunu ifade eden Başkan Fadıloğlu, muhtarlarla her zaman uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Başkan Fadıloğlu, muhtarları konuk etti Fadıloğlu, Muhtarlar Günü’nü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla sabah kahvaltısında muhtarlarla bir araya geldi. En yakın çalışma arkadaşlarının muhtarlar olduğunu ifade eden Başkan Fadıloğlu, muhtarlarla her zaman uyum içinde çalıştıklarını söyledi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçede görev yapan muhtarları 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ nedeniyle Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran’da misafir etti. Programa; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Hayri Özkeçeci, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz da katıldı. Davete katılımları dolayısıyla muhtarlara teşekkür eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tüm muhtarlarla yakından ilgilendi.
Etkinlik sonrası açıklamada bulunan muhtarlar, sorunlarını her zaman rahatlıkla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na iletebildiklerini söyledi. Mahallede yaşanan sorunların kısa sürede aşıldığına işaret eden muhtarlar, Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi. Muhtarlar, davet dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.
"Milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz"
Programda muhtarlara hitaben konuşan Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:
“Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi geleneksel hale gelmiş Anneler Günü, Babalar Günü, Kadınlar Günü gibi özel günler, senede bir gün kutlanacak günler değildir. Muhtarlar Günü de benim için senede bir kez kutlanacak bir gün değil. Allah, hepinizden razı olsun. Biz, ekip arkadaşları olarak hep birlikte milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Sizler, hemşehrilerimizle 365 gün 24 saat kapı komşusu olarak birebir dertleriyle ilgilenen bireyler olarak, yöneticiler olarak büyük bir fedakarlıkla görevinizi yerine getiriyorsunuz. Bu yüzden sizlere sadece bir günün özel olarak ayrılması mümkün değil. Ama geleneksel hale gelmiş bu günde sizlerle bir arada olalım istedik. Biz, senede bir gün bir araya gelmek istemiyoruz. Daha sık bir araya gelmemiz gerek. Çünkü ne kadar çok bir arada olursak sorunları daha hızlı çözme imkanımız olacaktır. Ben, bu vesileyle hepinizin Muhtarlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Önceki dönemde görev alan deneyimli arkadaşlarımız olduğu gibi yeni muhtar olan arkadaşlarımızın ilk Muhtarlar Günü. Allah; sağlık, sıhhat içerisinde güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.”
"Gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor"
Organizasyon sonrası değerlendirmede bulunan Yaprak Mahallesi Muhtarı Cesur Kıvanç, “19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bugün Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun daveti üzerine kahvaltı programında bir araya geldik. Sağ olsun Başkanımızın böylesine anlamlı bir günde bizi ağırlaması, bizler açısından gurur verici oldu. Burada yeni muhtar arkadaşlarımızla da bir araya geldik, güzel bir kaynaşma ortamı oldu. Başkanımız, sık sık böylesine anlamlı programlar düzenleyerek bizlere verdiği değeri gösteriyor. Başkanımızın, muhtarlara göstermiş olduğu ilgi ve alaka bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. Bugünün anısına da vermiş olduğu hediyeler için de ayrıca teşekkür ediyorum, görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
"Başkanımız, her zaman biz muhtarların yanındadır"
Zeytinli Mahalle Muhtarı Şerafettin Kaplan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Öncelikle Başkanımıza böylesine anlamlı bir program düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bugün Başkanımızın daveti üzerine bu anlamlı programa katıldık. Başkanımız, her zaman biz muhtarların yanındadır. Sürekli irtibat halindeyiz, yaptığı hizmetlerden de memnunuz. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, her zaman gönüllerin başkanıdır. Herkesin derdine koşan, her türlü hizmeti milletin ayağına götürmeye çalışan bir Başkandır. Hiç kimseyi ayırt etmeden herkese yardımcı olur. Ben kendisine tekrar bizleri unutmayarak, özel günümüzü kutladığı için teşekkür ediyorum.”

GAZİANTEP

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:34
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GSO ve İSO’dan sanayide güç birliği GSO ekim ayı meclis toplantısı yapıldı Ali Coşkun, “GSO’nun bugünlere gelmesini görmek gurur verici, sizleri başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum” Adil Sani Konukoğlu, "İstanbul Türkiye’nin öncüsü, Gaziantep de Anadolu’nun öncüsü olan şehirler ve hepimiz ülkemiz için mücadele ediyoruz” Adnan Ünverdi, “İstanbul Sanayi Odası Ve Gaziantep Sanayi Odası İşbirliği ile ülke sanayimizin gücüne güç katacağız” Erdal Bahçıvan, “Gaziantep, nesiller arasındaki sanayicilik transferinde son derece başarılı. aile işletmelerinin devamı konusunda lütfen bizi besleyin”
YEREL HABERLER GSO ve İSO’dan sanayide güç birliği GSO ekim ayı ...
Gaziantep’te suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te suç makinesi yakalandı
"Gelenekten Geleceğe Medeniyet Aklı" söyleşiye yoğun ilgi Yazar Barkçin, milli ve manevi değerleri anlattı
YEREL HABERLER "Gelenekten Geleceğe Medeniyet Aklı" söyleşiye yoğun ...
Çocuk kütüphaneleri, engelleri kaldırıyor Görme engelli çocuklara engelsiz kütüphane
YEREL HABERLER Çocuk kütüphaneleri, engelleri kaldırıyor Görme ...
Yeni muhtarın selam heyecanı
YEREL HABERLER Yeni muhtarın selam heyecanı
Yedi Başak’tan 'Dijital Çağda Sosyal Medya ve Aile' konferansı
YEREL HABERLER Yedi Başak’tan 'Dijital Çağda Sosyal Medya ve Aile' ...
Araban'da patlayan borular ilçeyi susuz bırakıyor Yenilen borularda oluşan patlaklar vatandaşı da işçileri de bıktırdı
YEREL HABERLER Araban'da patlayan borular ilçeyi susuz ...
Hırsızlık şüphelisi kovalamaca ile yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi kovalamaca ile yakalandı
Gaziantep merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu
Polislerden yaralı askerlere ziyaret
YEREL HABERLER Polislerden yaralı askerlere ziyaret
Gaziantep'te Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te Roma dönemine ait tarihi eserler ele ...
Mehmetçik için dev Türk bayrağı açıp Fransa'ya tepki gösterdiler Cuma namazı sonrasında dev Türk Bayrağı açan sanayi sitesi esnafı Mehmetçik için dua edip kurban kesti Esnaflar asker selamını ekrana taşımayan Fransa'ya da tepki gösterdi
YEREL HABERLER Mehmetçik için dev Türk bayrağı açıp Fransa'ya tepki ...
Öğrencileri Cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andı
YEREL HABERLER Öğrencileri Cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andı
TBMM - Kefek’ten Sanko Okulları’na ziyaret Kefek Başkanı İstanbul Milletvekili Canan kalsın: “Gaziantep’te Ve SANKO Okulları’nda gördüğümüz başarılı çalışmalar BİZLERİ farklı bir vizyona taşıdı”
YEREL HABERLER TBMM - Kefek’ten Sanko Okulları’na ziyaret Kefek ...
Öğrenciler kahramanlar için "Barış Pınarı" yazdı
YEREL HABERLER Öğrenciler kahramanlar için "Barış Pınarı" yazdı
Mutfak Mirası Gastronomi çalışma turu Oğuzeli’nde
YEREL HABERLER Mutfak Mirası Gastronomi çalışma turu Oğuzeli’nde
Şahinbey Ampute yarı finalde
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute yarı finalde
Milli Mücadele Müzesini 22 ayda 281 bin 550 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Mücadele Müzesini 22 ayda 281 bin 550 kişi ...
Minik komandolardan Mehmetçiklere selam
YEREL HABERLER Minik komandolardan Mehmetçiklere selam
Beykent Stadyumu’nda Futbol Spor Okulu büyük ilgi görüyor Daha fazla futbol daha büyük başarılar
YEREL HABERLER Beykent Stadyumu’nda Futbol Spor Okulu büyük ilgi ...
Dünya Mülteci ve Göç Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür: “Göç konusunda sorunun değil, çözümün parçası olunmalı”
YEREL HABERLER Dünya Mülteci ve Göç Kongresi’nin sonuç bildirgesi ...
Şahinbey'de öğrencilere yeşil düdük dağıtıldı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "Temiz bir çevre için kirletmemeliyiz"
YEREL HABERLER Şahinbey'de öğrencilere yeşil düdük ...
Başkan Şahin, üniversite öğrencileriyle buluştu Gaziantep Büyükşehir Belediye Fatma Şahin: "başarının temelinde sabır ve inanç var
YEREL HABERLER Başkan Şahin, üniversite öğrencileriyle ...
Rumkale’nin yer altında kalan zenginlikleri sergilendi Dalgıçlar Fırat’a daldı su altında kalan zenginlikleri görüntüledi
YEREL HABERLER Rumkale’nin yer altında kalan zenginlikleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X