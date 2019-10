Başkan Fadıloğlu, muhtarları konuk etti Fadıloğlu, Muhtarlar Günü’nü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla sabah kahvaltısında muhtarlarla bir araya geldi. En yakın çalışma arkadaşlarının muhtarlar olduğunu ifade eden Başkan Fadıloğlu, muhtarlarla her zaman uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçede görev yapan muhtarları 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ nedeniyle Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran’da misafir etti. Programa; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Hayri Özkeçeci, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz da katıldı. Davete katılımları dolayısıyla muhtarlara teşekkür eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tüm muhtarlarla yakından ilgilendi.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan muhtarlar, sorunlarını her zaman rahatlıkla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na iletebildiklerini söyledi. Mahallede yaşanan sorunların kısa sürede aşıldığına işaret eden muhtarlar, Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi. Muhtarlar, davet dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

"Milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz"

Programda muhtarlara hitaben konuşan Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi geleneksel hale gelmiş Anneler Günü, Babalar Günü, Kadınlar Günü gibi özel günler, senede bir gün kutlanacak günler değildir. Muhtarlar Günü de benim için senede bir kez kutlanacak bir gün değil. Allah, hepinizden razı olsun. Biz, ekip arkadaşları olarak hep birlikte milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Sizler, hemşehrilerimizle 365 gün 24 saat kapı komşusu olarak birebir dertleriyle ilgilenen bireyler olarak, yöneticiler olarak büyük bir fedakarlıkla görevinizi yerine getiriyorsunuz. Bu yüzden sizlere sadece bir günün özel olarak ayrılması mümkün değil. Ama geleneksel hale gelmiş bu günde sizlerle bir arada olalım istedik. Biz, senede bir gün bir araya gelmek istemiyoruz. Daha sık bir araya gelmemiz gerek. Çünkü ne kadar çok bir arada olursak sorunları daha hızlı çözme imkanımız olacaktır. Ben, bu vesileyle hepinizin Muhtarlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Önceki dönemde görev alan deneyimli arkadaşlarımız olduğu gibi yeni muhtar olan arkadaşlarımızın ilk Muhtarlar Günü. Allah; sağlık, sıhhat içerisinde güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.”

"Gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor"

Organizasyon sonrası değerlendirmede bulunan Yaprak Mahallesi Muhtarı Cesur Kıvanç, “19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bugün Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun daveti üzerine kahvaltı programında bir araya geldik. Sağ olsun Başkanımızın böylesine anlamlı bir günde bizi ağırlaması, bizler açısından gurur verici oldu. Burada yeni muhtar arkadaşlarımızla da bir araya geldik, güzel bir kaynaşma ortamı oldu. Başkanımız, sık sık böylesine anlamlı programlar düzenleyerek bizlere verdiği değeri gösteriyor. Başkanımızın, muhtarlara göstermiş olduğu ilgi ve alaka bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. Bugünün anısına da vermiş olduğu hediyeler için de ayrıca teşekkür ediyorum, görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Başkanımız, her zaman biz muhtarların yanındadır"

Zeytinli Mahalle Muhtarı Şerafettin Kaplan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle Başkanımıza böylesine anlamlı bir program düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bugün Başkanımızın daveti üzerine bu anlamlı programa katıldık. Başkanımız, her zaman biz muhtarların yanındadır. Sürekli irtibat halindeyiz, yaptığı hizmetlerden de memnunuz. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, her zaman gönüllerin başkanıdır. Herkesin derdine koşan, her türlü hizmeti milletin ayağına götürmeye çalışan bir Başkandır. Hiç kimseyi ayırt etmeden herkese yardımcı olur. Ben kendisine tekrar bizleri unutmayarak, özel günümüzü kutladığı için teşekkür ediyorum.”

