Arabanlı kursiyerlere Kapadokya gezisi

Gaziantep'in Araban ilçesinde meslek edindirme amaçlı açılan çeşitli kurslara katılan kadın kursiyerlere Kapadokya gezisi düzenlendi.

Araban ilçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi kapsamında meslek edindirme amaçlı açılan çeşitli kurslara katılan 80 kadın düzenlenen 1 günlük Kapadokya turuna katıldı. Kursiyerler ilk göz görme fırsatı yakaladığı Kapadokya'da kurs stresini de attı.

Kursiyerler, gezide Güvercinlik vadisi, Kızılırmak, Esentepe, Paşa bağları, Devrent vadisi, Peri bacaları, çanak ve çömlek atölyesi, Asmalı konak, Uç hisar kalesi, Aşk vadisi gibi bölgedeki turistik, tarihi ve kültürel alanları gördü.

Gezi Programına katılan kadın kursiyerler, Kapadokya gezisi sonunda memnuniyetini dile getirerek, "Bizlere ülkemizin önemli tarihi mekanlarından olan ve bu güne kadar hiç görmediğimiz Kapadokya’yı görüp gezme imkan sağlayan ve böyle bir fırsatı sundukları için kent yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GAZİANTEP 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

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