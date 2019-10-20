Evlilik okulundan 202 çift daha mezun oldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen evlilik okulu eğitimlerine katılan evli 202 çift düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Mezun olan çiftlere çamaşır makinesi de hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak amacıyla yürütülen Evlilik okulu, 202 mezun daha verdi. Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Evlilik Okulu sertifika törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.



"Evlilikte sabır ve sadakat çok önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, uzun süreli evliliklerin karşılıklı anlayışla mümkün olacağını belirterek, "2009 yılında başladığımız projenin marka tescil belgesini de alarak 10 yıldır çiftlerimize eğitim veriyoruz. Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yaptığımız ortak proje gereği üç hafta boyunca evlenecek ve evli olan çiftlerimize eğitim veriyoruz. Bu eğitim sonrasında yeni evlenecek çiftlerimize düğün hediyesi olarak otomatik çamaşır makinesi, evli olanlara ise çay veya kahve makinesi hediye ediyoruz. Ayrıca her ay evlilik okuluna katılan yeni evlenecek çiftlerimiz arasında kura çekerek, bir çiftimizi Umre’ye gönderiyoruz. Gençsiniz ve hayatınızın baharındasınız, böyle bir dönemde yeni bir hayata başlıyorsunuz. Uzun süreli evlilik sabır ve sadakatle oluyor. İnşallah sizlerde nice uzun yıllar birlikte hayatınızı sürdürürsünüz. Evlilikleriniz inşallah hem dünyanızı, hem de ahiretinizi kazanmanıza vesile olur. Hepinize iki cihan saadeti ve mutluluklar diliyorum” dedi.



"Bir çift daha umreye gidiyor"

Umreye gidecek şanslı çiftin belirlenmesi için ise kura çekildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke'nin birlikte çektiği kurada, Seda ve Hasan Gümüştekin çifti Umre'ye gitmeye hak kazandı. Çift, evlilik okulundan mezun olmanın sevincini yaşadıkları bir günde, umreye gitme şansı da yakalamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Şanslı çift kendilerine bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

GAZİANTEP 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

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