Başkan Tahmazoğlu Muhtarlar gününü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muhtarlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınlayarak muhtarların gününü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada her zaman muhtarlara kapısının sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Muhtarlar vatandaşla belediye arasında çok ciddi köprü vazifesi görüyor. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın ailesinden biri gibidir. Muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir ve muhtarlarımız da bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, ilk olarak 2. Mahmut döneminde 19 Ekim 1829 yılında kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Muhtarlık, en kaliteli hizmetin en hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak muhtarlarımıza hak ettiği değeri vermekte, halka hizmet yolunda tüm mahalle muhtarlarımızla diyalogumuzu sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü yürekten kutlarken, halkımıza hizmet yolunda her zaman muhtarlarımızla birlikte yürüyeceğimizi bir kez daha yineliyorum" dedi.

Muhtarlardan Tahmazoğu'na ziyaret

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz ve üyeleri Muhtarlar Günü nedeniyle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, Gaziantep ve Şahinbey için Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte omuz omuza çalıştıklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız bizim sadece Muhtarlar Günü’nde değil her zaman yanımızda. Kapısı bizlere her zaman açık. Allah kendisinden razı olsun. Türkiye’nin birçok ilinden daha büyük bir nüfusa sahip bir ilçenin belediye başkanlığını yapmak kolay değil. Şahinbey Belediye Başkanımız, Muhtarlarımızın ofislerin yapıp, bilgisayarlarını aldı. Sadece bunlar değil daha birçok destekte bulundu. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

"Muhtarlardan Mehmetçiğe selam"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kendisini yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyarete gelen Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, Barış Pınarı harekatında bulunan Mehmetçiklere selam gönderdi.

GAZİANTEP 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:56

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.