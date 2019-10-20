Ziynet eşyası çalan kadınlar güvenlik kamerasına yakalandı

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Gaziantep'te bir evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 kadın, kaçarken güvenlik kameralarına yakalandı. Polis kameradan kimliklerini tespit ettiği 4 kadından 2'sini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Fidanlık Mahallesi'nde 6 gün önce bir evden 70 bin TL'lik ziynet eşyası çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine hareke geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kadınların eşkalini ve kimliklerini tespit etti. Kadınların kente Osmaniye'den geldiğini belirleyen ekipler, Osmaniye'deki adreslerine düzenlediği operasyonla hırsızlık olayına karışan kadınlardan 2'sini yakalamayı başardı. Ekipler, gözaltına aldığı kadınları emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. İsimleri açıklanmayan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

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