Suriye sınırına komando sevkiyatı

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BİNGÖL´den Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların yer aldığı otobüs konvoyu Gaziantep´in İslahiye ilçesine ulaştı.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı´ndan sabah saatlerinde yola çıkan komandoları taşıyan 7 otobüs İslahiye´ye ulaştı. Kilis yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye´de görevlendirileceği öğrenildi.



GAZİANTEP 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

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