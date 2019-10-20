Suriye sınırına komando sevkiyatı

BİNGÖL´den Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların yer aldığı otobüs konvoyu Gaziantep´in İslahiye ilçesine ulaştı.
Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı´ndan sabah saatlerinde yola çıkan komandoları taşıyan 7 otobüs İslahiye´ye ulaştı. Kilis yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye´de görevlendirileceği öğrenildi.
GAZİANTEP
20 Ekim 2019 Pazar
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