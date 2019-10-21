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GAİB’ten Cizre, Malatya ve Adıyaman’da Dijital Dönüşüm eğitimleri

İHA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülmekte olan "Eİhracat, ETicaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri" bu kez de Cizre, Malatya ve Adıyaman'da gerçekleştirildi. Kalkınmanın yerel ve bölgeselden başladığına dikkat çeken Koordinatör Başkan Kileci, "Temsilciliklerimizin bulunduğu illerde dijital dönüşümle ilgili eğitim çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

GAİB’ten Cizre, Malatya ve Adıyaman’da Dijital Dönüşüm eğitimleri

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülmekte olan “Eİhracat, ETicaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri” bu kez de Cizre, Malatya ve Adıyaman’da gerçekleştirildi. Kalkınmanın yerel ve bölgeselden başladığına dikkat çeken Koordinatör Başkan Kileci, “Temsilciliklerimizin bulunduğu illerde dijital dönüşümle ilgili eğitim çalışmalarımız devam edecektir” dedi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Bölge illerinde yürütülmekte olan “Eİhracat, ETicaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimi” Gaziantep, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın ardından Cizre, Malatya ve Adıyaman’da gerçekleştirildi. Dijital dünyayla gelen bir çok kolaylığın ihracat ve ticaret yapan ya da yapmak isteyen ilgililere anlatıldığı etkinliklere ihracatçı firma temsilcileri, üniversite öğrencileri ve eticaret alanında girişimcilik yapmak isteyen genç beyinler katıldı. Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimlere ilgi büyük oldu. Düzenlenen etkinliklerde TOBB ETicaret Temsilcisi Başkan Yrd. Merter ÖZDEMİR, 4ARC CMO’su Yetkin ŞEKEROĞLU, 4ARC CEO’su Murat ÇELİK, Eres Medya CEO’su Yılmaz ERES, ETicaret Merkez Genel Müdürü Mehmet ERDEMİ ve 3GEN Teknoloji CEO’su Engin ÖZGEN’den oluşan uzman bir kadro eğitim verirken, katılımcıların eticaret/eihracat konusunda merak ettiği birçok konu da yine uzmanlar tarafından aydınlatıldı.
"Güneydoğu’da Dijital Dönüşüm Seferberliği"
Dijital dönüşümün birçok sektör için olduğu gibi ihracatçılar için de kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve dönüşüme ayak uydurmayanların zaman içerisinde sektörden bir bir eleneceğini düşündüğünü ifade eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci daha önce Gaziantep, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Eİhracat, ETicaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimlerinin bu kez de Cizre, Malatya ve Adıyaman’da Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliği ile gerçekleştirildiğini ifade etti. GAİB Koordinatör Başkanı Kileci yaptığı değerlendirmede; “Bölgemizde bir dijital dönüşüm seferberliği başlatmak hedefi ile çıktığımız bu yolda, dijitalleşmenin anlatılmadığı bir ilimiz kalsın istemiyoruz. Daima eğitimi önceleyen vizyonumuzla, tüm sektörlerimizi kapsayacak şekilde dijital dönüşümün üretim ve ihracata yansımalarını anlatıyor, yakın gelecekte ihracatımızın dijital altyapısını oluşturacak gençlerimizin zihninde bir ışık yakmaya çalışıyoruz. Yalnızca bir ili merkeze almak değil, tüm illerin eğitimle buluşması ve bölgesel kolektif bir güç oluşturulması gayesiyle daha önce Gaziantep, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizi şimdi de Cizre, Malatya ve Adıyaman illerimizde Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğiyle gerçekleştirdik. Eğitim boyunca Sayın Oda Başkanları, Kaymakam ve Rektörler teşrif ettiler. İş birliklerinden ve çabamızı önemsediklerinden dolayı kendilerine tekrar teşekkürlerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.
"ETicaret ve eihracatı kolaylaştıracak"
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci "Bütün sektörlerimizin dönüşümün kaçınılmaz gerçeğine kendilerini hazırlaması, alt yapılarını ve çalışanlarını bu değişime göre dizayn etmesi gelecekte daha da güçlü birer firma olabilmeleri için büyük önem taşımaktadır. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak bu eğitimlerle yakmak istediğimiz küçük bir kıvılcım. Bunu bir ateşleyebilirsek bundan sonrası daha kolay olacaktır. Konularının uzmanı olan bir ekip tarafından bölge illerimizde üyelerimize yönelik dijital dönüşümle ilgili çok önemli bilgiler verildi, farkındalık sunumları yapıldı. Bunun devamında eticaret ve eihracata dair daha teknik ve derinlemesine programların yer aldığı eğitimlerimiz olacak. İki günlük eğitimlerimizle bu işe ilgi duymaya başlayanlar ya da halihazırda bu işi yapmak isteyenler için bu detaylı programın yer aldığı Uzmanlık Eğitimleri planlıyoruz. Bunu "ETicaret Uzman Yönetmen Eğitimi" başlığı ile Gaziantep'te başlatmış bulunuyoruz. Hatta eğitimimiz ilk mezunlarını verdi, şu anda eğitimimizin ikincisi devam etmekte. Yerel ve bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi, ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde arttırılması için bu eğitimler çok büyük önem taşıyor" dedi.
Cizre, Malatya, Adıyaman’da gerçekleştirilen dijital dönüşüm eğitimlerine katılımın yüksek olması da dikkat çekti.

GAZİANTEP

21 Ekim 2019 Pazartesi

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