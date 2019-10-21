Gaziantep'te uyuşturucuya 8 gözaltı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 800 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid ve 1 tabanca ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid, 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 440 lira ele geçirdi. Operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.



GAZİANTEP 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:54

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.