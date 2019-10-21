Adres sormak için kamyondan inen sürücü canından oldu

Gaziantep'te karayolunda park ettiği kamyonundan adres sormak için inen sürücüye yoldan geçen bir araç çarptı. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, nakliyecilik yapan 35 yaşındaki İhsan Yeter, küçükbaş hayvan almak için kendisine verilen adresi sormak için 27 BKF 94 plakalı kamyonunu GaziantepNizip karayolunun 5. kilometresinde kenara çekti. Adres sormak için aracından inen İhsan Yeter'e, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan İhsan Yeter, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeter'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze burada yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ise kazaya karışıp kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, kazaya karışan aracın aynasını ve diğer parçaların topladı.

GAZİANTEP 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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