Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi yakalandı. Operasyonun ardından yapılan aramalarda ise bir kilo 800 gram metamfetamin, 9 gr sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 440 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

GAZİANTEP 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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