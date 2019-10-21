Gaziantep'te 660 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep'te yapılan operasyonunda 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri GaziantepŞanlıurfa Otoban'ı 0doğu gişelerinde bir tırı durdu. Durdurulan tırda yapılan aramalarda aracın dorsesinin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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