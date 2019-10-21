Minik GKV’liler doğayı mercek altına aldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri sonbaharın doğadaki yansımalarını inceledi. Doğayı mercek altına alan minik öğrenciler sonbaharla ilgili çeşitli etkinlikler de gerçekleştirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde sonbaharın gelişiyle okul bahçesinde doğadaki değişimi gözlemledi. Okul Müdürü Gökçen Bulut, mevsimsel değişimlerin canlılar ve doğa üzerindeki etkilerinin anlatıldığı etkinlikte öğrencilere sonbahar hakkında bilgiler verildiğini de sözlerine ekledi. GKV'li öğrenciler, mevsim özelliklerini fark ederek nelere ihtiyaç duyulduğunu, havaların serinlemesine ve yağışlara bağlı olarak doğadaki değişikliklerin nedenlerini yaşayarak doğada gözlem yapma şansı yakaladı. Minik öğrenciler, gerçekleştirilen alan ziyaretinin ardından edindikleri bilgi ve deneyimlerini sınıflarında arkadaşlarıyla paylaşırken sonbahar konulu resim çalışmalarında da izlenimlerini resim yoluyla anlatmaya çalıştı.

Değişen mevsimlerle birlikte doğada meydana gelen değişimlerin öğrenciler tarafından mercek altına alındığını belirten GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, yaparak, yaşayarak öğrenme modelinin başarıyla uygulandığı kurumda bu tür etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

GAZİANTEP 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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