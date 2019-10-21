Büyükşehir, Muhtarlar Günü’nü kutladı 41 yıllık muhtarlar onurlandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir, Muhtarlar Günü’nü kutladı 41 yıllık muhtarlar onurlandırıldı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte muhtarlık görevini 41 yıldır sürdüren muhtarlar onurlandırıldı.

Büyükşehir, Muhtarlar Günü’nü kutladı 41 yıllık muhtarlar onurlandırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte muhtarlık görevini 41 yıldır sürdüren muhtarlar onurlandırıldı.
Gaziantep’te 19 Ekim Muhtarlar Günü büyükşehir belediyesi tarafından organize edilen bir etkinlikle kutlandı. Özel bir otelde organize edilen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve yerel yönetimin temel taşı olan muhtarlarla eşleri katıldı. Etkinlik kapsamında görevini 41 yıldır sürdüren muhtarlar da onurlandırıldı. Buna göre, 9 dönem Savcılı Mahalle Muhtarlığı görevini üstlenen Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Şube Başkanı Ökkeş Titiz’e, 7 dönem Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Sazlık’a ve 6 dönem Yavuzeli Ören Mahalle Muhtarlığı görevini yürüten Hamit Taşahan’a protokol tarafından çiçek verildi. Türk bayraklarıyla donatılan salondaki 770 muhtar tek bir ağızdan İstiklal Marşı okurken, Barış Pınarı Harekatı’nda görevli askerlere asker selamıyla destek verdi.
“Bizim en büyük yardımcılarımız ailelerimiz”
Muhtarlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, demokrasinin gelişimi için önemli bir kurum olan muhtarlıkların 2.Mahmut’tan bu yana devam ettiğini hatırlatarak, “Sizler gönül köprüsü olarak vatandaşa en yakın el, en yakın sessiniz. Devletin ulaştığı en önemli makamlardan birisiniz. Muhtarlık tecrübedir. Halkımız, hizmet edenle hizmet etmeyeni birbirinden ayırır. 17 yıldan beri alanda olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Millete hizmet etmek çok kolay değil. Bizim en büyük yardımcılarımız ailemiz. Muhtarların başarılarının arkasında da aileler var” dedi.
“Hiçbir köyü hiçbir ilçeyi ayırmadık”
Türkiye'nin önemli günlerden geçtiğini belirten Şahin, “Önümüzdeki yıl İstiklal harbinin yüzüncü yılı. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya İstiklal ya Ölüm’ demiş. Üzerinden koca yüzyıl geçti. Recep Tayyip Erdoğan’da Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı ile aynı sözleri yeniden hatırlattı. ‘Ya İstiklal ya Ölüm’. İşte Mehmet Akif’in her dizesini son dönemlerimizde yaşadık. Muhtarlar, ‘Söz konusu vatansa, gerisi teferruat’ dedi. ‘Bu ezanlar dinmesin’ diye demokrasi uğruna canınızı serdiniz. Ve şimdi Barış Pınarını niye yapıyoruz, Fırat Kalkanı operasyonunu niye yaptıysak o yüzden yapıyoruz. Sınırlarımızı koruyacağız. Yüzyıl önce ecdadın yaptığı gibi. Ecdat bizi gazi yapan en büyük mirası verdi. Amacımız mülteci kardeşlerimizin geri dönüşünü sağlamak. İşte Barış Pınarı ile birlikte şunu söyledik, ‘İyi komutan sahada belli olur. İyi politikacı masada belli olur. İyi lider hem sahada hem masada belli olur’ kazanan Türkiye Cumhuriyeti, kazanan istikrar ve istikbaldir. Ve arkasında duran bütün siyasi partilere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu harekatın altına imza atan muzaffer ordumuz için Mehmetçiğin ayağına taş değmesin diye dua eden bütün ümmetten Allah razı olsun. O gün ne söylediysek bugün aynısını söylüyoruz. 31 Mart’ta seçildiğiniz zaman bir şey söyledik, ‘Söz namustur’ seçilmişlik kolay değil. Ama bizim en büyük şansımız Gaziantep modelidir. Rabbim bu şehri seviyor. Bu şehre iyi yöneticiler gönderiyor. Valimizin geleli 10 ay oldu ama sanki 10 yıl gibi her gün Gaziantep’i geziyor. En iyi ve en başarılı muhtarlar burada. Sizden aldığımız güçle ‘kalkınma yerelde başlar’ dedik. Bir söz verdik. Bizim hakkın rızasını almaktan başka bir isteğimiz yok. O yüzden hiçbir mahalleyi hiçbir mahalleden ayırmadık. Hiçbir köyü hiçbir ilçeyi ayırmadık. 2 milyonu kendimize emanet olarak gördük. Bu ağır yükü sizinle birlikte kaldırdık. Bugün, Gazi şehir bu zor coğrafyada bu kadar zor zaman diliminde başarı hikayesi yazdıysa 2 milyon halkın zaferidir, başarısıdır. 10 yılda bitirilemeyecek projeyi 2 yılda bitirdik. Dağları deldik. Suyumuzu getirdik. En büyük ikinci işimiz ise Gaziray’dır. Yeni yollar ve viyadükler yapıldı. Vatandaşa anahtar teslimini yaptık. Oturmaya başladılar. Gaziantep Modeli’ne yakışacak çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz. Şu ana kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. Çünkü samimi bir şekilde gayret ettiğinde kader çabayı seviyor. Biz seferden sorumluyuz. Zafer Allah’tan olacak. Sizler sapasağlam arkamızda durdukça biz yeni zaferlere daha imza edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Gaziantep’in çözülemeyecek sıkıntısı yok”
Gaziantep Valisi Davut Gül ise muhtarların şu ana kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “190 yıllık bir müesseseden bahsediyoruz. Ama muhtarlar yılı 4 yıldır kutlanıyor. Bizler il valisi olarak, yöneticiler olarak sizlerin taleplerinin halkın talepleri olduğunu biliyoruz. Gaziantep’in ve Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sıkıntısı, problemi yok. Biz bunun örneğini Barış Pınarı Harekatı’yla gördük. Halk bir oldukça dünyanın her tarafında saygı göreceğimizi gördük. Allah birliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.
Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya da muhtarların işinin zor olduğunu hatırlatarak insanların sıkıntılarını gidermek amacıyla önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyledi.
Titiz, Şahin’i “Baş Muhtar” ilan etti
Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Şube Başkanı Ökkeş Titiz ise Fatma Şahin’in bu zamana kadar muhtarların bütün isteklerine koştuğunun altını çizdi. Şahin’in her zaman muhtarların yanında olduğunu söyleyen Titiz, Şahin’i “Baş Muhtar” ilan etti.

GAZİANTEP

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:36
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik GKV’liler doğayı mercek altına aldı
YEREL HABERLER Minik GKV’liler doğayı mercek altına aldı
Gaziantep'te 660 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 660 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Yeşil sahalardan Mehmetçiğe asker selamı Fadıloğlu,“ Gençler milli değerlere sıkı sıkıya bağlılar” "Şehitkamil futbol altyapısında örnek oluyor" "9 farklı yaş grubunda 180 lisanslı sporcu mücadele ediyor"
YEREL HABERLER Yeşil sahalardan Mehmetçiğe asker selamı Fadıloğlu,“ ...
Halıcılar uzak doğu pazarından umutlu
YEREL HABERLER Halıcılar uzak doğu pazarından umutlu
Arızalanan otomobilinden indi, başka otomobilin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Arızalanan otomobilinden indi, başka otomobilin ...
Otobüs durağında yankesicilik kamerada
YEREL HABERLER Otobüs durağında yankesicilik kamerada
Ayağı kırık şüpheli, adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi
YEREL HABERLER Ayağı kırık şüpheli, adliyeye tekerlekli sandalye ile ...
Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'ta
YEREL HABERLER Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'ta
Samsunlu şehidin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi
YEREL HABERLER Samsunlu şehidin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumuna ...
Nurdağı'na şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Nurdağı'na şehit ateşi düştü
Çaldıkları aracı parçalamak üzereyken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları aracı parçalamak üzereyken yakalandılar
Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti
YEREL HABERLER Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti
Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (2)
YEREL HABERLER Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit ...
Adres sormak için kamyondan inen sürücü canından oldu
YEREL HABERLER Adres sormak için kamyondan inen sürücü canından oldu
Müzisyen kazada öldü
YEREL HABERLER Müzisyen kazada öldü
Gaziantep'te uyuşturucuya 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucuya 8 gözaltı
GAİB’ten Cizre, Malatya ve Adıyaman’da Dijital Dönüşüm eğitimleri
YEREL HABERLER GAİB’ten Cizre, Malatya ve Adıyaman’da Dijital ...
Zayıflamak için Almanya’dan Gaziantep'e geldi
YEREL HABERLER Zayıflamak için Almanya’dan Gaziantep'e geldi
Gaziantep'te sağanak sele dönüştü, araçlar suda kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sağanak sele dönüştü, araçlar suda kaldı
Yavuzeli’nde nohut büyüklüğünde dolu
YEREL HABERLER Yavuzeli’nde nohut büyüklüğünde dolu
Suriye sınırına komando sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına komando sevkiyatı
Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor
YEREL HABERLER Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor
Gaziantep'i sel vurdu
YEREL HABERLER Gaziantep'i sel vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X