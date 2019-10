Büyükşehir, Muhtarlar Günü’nü kutladı 41 yıllık muhtarlar onurlandırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte muhtarlık görevini 41 yıldır sürdüren muhtarlar onurlandırıldı.

Gaziantep’te 19 Ekim Muhtarlar Günü büyükşehir belediyesi tarafından organize edilen bir etkinlikle kutlandı. Özel bir otelde organize edilen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve yerel yönetimin temel taşı olan muhtarlarla eşleri katıldı. Etkinlik kapsamında görevini 41 yıldır sürdüren muhtarlar da onurlandırıldı. Buna göre, 9 dönem Savcılı Mahalle Muhtarlığı görevini üstlenen Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Şube Başkanı Ökkeş Titiz’e, 7 dönem Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Sazlık’a ve 6 dönem Yavuzeli Ören Mahalle Muhtarlığı görevini yürüten Hamit Taşahan’a protokol tarafından çiçek verildi. Türk bayraklarıyla donatılan salondaki 770 muhtar tek bir ağızdan İstiklal Marşı okurken, Barış Pınarı Harekatı’nda görevli askerlere asker selamıyla destek verdi.

“Bizim en büyük yardımcılarımız ailelerimiz”

Muhtarlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, demokrasinin gelişimi için önemli bir kurum olan muhtarlıkların 2.Mahmut’tan bu yana devam ettiğini hatırlatarak, “Sizler gönül köprüsü olarak vatandaşa en yakın el, en yakın sessiniz. Devletin ulaştığı en önemli makamlardan birisiniz. Muhtarlık tecrübedir. Halkımız, hizmet edenle hizmet etmeyeni birbirinden ayırır. 17 yıldan beri alanda olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Millete hizmet etmek çok kolay değil. Bizim en büyük yardımcılarımız ailemiz. Muhtarların başarılarının arkasında da aileler var” dedi.

“Hiçbir köyü hiçbir ilçeyi ayırmadık”

Türkiye'nin önemli günlerden geçtiğini belirten Şahin, “Önümüzdeki yıl İstiklal harbinin yüzüncü yılı. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya İstiklal ya Ölüm’ demiş. Üzerinden koca yüzyıl geçti. Recep Tayyip Erdoğan’da Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı ile aynı sözleri yeniden hatırlattı. ‘Ya İstiklal ya Ölüm’. İşte Mehmet Akif’in her dizesini son dönemlerimizde yaşadık. Muhtarlar, ‘Söz konusu vatansa, gerisi teferruat’ dedi. ‘Bu ezanlar dinmesin’ diye demokrasi uğruna canınızı serdiniz. Ve şimdi Barış Pınarını niye yapıyoruz, Fırat Kalkanı operasyonunu niye yaptıysak o yüzden yapıyoruz. Sınırlarımızı koruyacağız. Yüzyıl önce ecdadın yaptığı gibi. Ecdat bizi gazi yapan en büyük mirası verdi. Amacımız mülteci kardeşlerimizin geri dönüşünü sağlamak. İşte Barış Pınarı ile birlikte şunu söyledik, ‘İyi komutan sahada belli olur. İyi politikacı masada belli olur. İyi lider hem sahada hem masada belli olur’ kazanan Türkiye Cumhuriyeti, kazanan istikrar ve istikbaldir. Ve arkasında duran bütün siyasi partilere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu harekatın altına imza atan muzaffer ordumuz için Mehmetçiğin ayağına taş değmesin diye dua eden bütün ümmetten Allah razı olsun. O gün ne söylediysek bugün aynısını söylüyoruz. 31 Mart’ta seçildiğiniz zaman bir şey söyledik, ‘Söz namustur’ seçilmişlik kolay değil. Ama bizim en büyük şansımız Gaziantep modelidir. Rabbim bu şehri seviyor. Bu şehre iyi yöneticiler gönderiyor. Valimizin geleli 10 ay oldu ama sanki 10 yıl gibi her gün Gaziantep’i geziyor. En iyi ve en başarılı muhtarlar burada. Sizden aldığımız güçle ‘kalkınma yerelde başlar’ dedik. Bir söz verdik. Bizim hakkın rızasını almaktan başka bir isteğimiz yok. O yüzden hiçbir mahalleyi hiçbir mahalleden ayırmadık. Hiçbir köyü hiçbir ilçeyi ayırmadık. 2 milyonu kendimize emanet olarak gördük. Bu ağır yükü sizinle birlikte kaldırdık. Bugün, Gazi şehir bu zor coğrafyada bu kadar zor zaman diliminde başarı hikayesi yazdıysa 2 milyon halkın zaferidir, başarısıdır. 10 yılda bitirilemeyecek projeyi 2 yılda bitirdik. Dağları deldik. Suyumuzu getirdik. En büyük ikinci işimiz ise Gaziray’dır. Yeni yollar ve viyadükler yapıldı. Vatandaşa anahtar teslimini yaptık. Oturmaya başladılar. Gaziantep Modeli’ne yakışacak çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz. Şu ana kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. Çünkü samimi bir şekilde gayret ettiğinde kader çabayı seviyor. Biz seferden sorumluyuz. Zafer Allah’tan olacak. Sizler sapasağlam arkamızda durdukça biz yeni zaferlere daha imza edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’in çözülemeyecek sıkıntısı yok”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise muhtarların şu ana kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “190 yıllık bir müesseseden bahsediyoruz. Ama muhtarlar yılı 4 yıldır kutlanıyor. Bizler il valisi olarak, yöneticiler olarak sizlerin taleplerinin halkın talepleri olduğunu biliyoruz. Gaziantep’in ve Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sıkıntısı, problemi yok. Biz bunun örneğini Barış Pınarı Harekatı’yla gördük. Halk bir oldukça dünyanın her tarafında saygı göreceğimizi gördük. Allah birliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.

Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya da muhtarların işinin zor olduğunu hatırlatarak insanların sıkıntılarını gidermek amacıyla önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

Titiz, Şahin’i “Baş Muhtar” ilan etti

Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Şube Başkanı Ökkeş Titiz ise Fatma Şahin’in bu zamana kadar muhtarların bütün isteklerine koştuğunun altını çizdi. Şahin’in her zaman muhtarların yanında olduğunu söyleyen Titiz, Şahin’i “Baş Muhtar” ilan etti.

