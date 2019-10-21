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PKK/YPG'li teröristlerden bu kez de 'üniforma' oyunu

DHA

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, kimyasal silah kullanıp Türkiye´yi suçlamaya yönelik hain planının deşifre olmasının ardından bu kez de rejim askeri üniforması giyerek yeni bir algı operasyonuna başladı. İstihbarat birimlerinin belirlemelerine göre teröristlerin, Tel Rıfat´ta rejim askerlerinin üniformaları ile dolaşarak olası bir operasyona engel olmayı veya rejimin desteğini almayı amaçladıkları ortaya çıktı.
İç savaşın başlamasının ardından Suriye´nin kuzeyinde kalan bölgeleri işgal eden terör örgütü PKK/YPG, burada yaşayan sivilleri baskı uygulayarak göçe zorladı ve yandaşlarını boşalan alanlara yerleştirerek demografik yapıyı değiştirdi. Ülkenin kuzeyindeki alanlarda uyguladığı işgal ile terör koridoru oluşturan ve Türkiye sınırında da tehdit oluşturan PKK/YPG yapılan çağrılara rağmen silah bırakmadı. Zaman zaman saldırılar da düzenleyen teröristler, TSK´nın angajman kuralları kapsamında yaptığı müdahaleler ile etkisiz hale getirildi. Batılı ülkelerden aldıkları destek ile silah bırakmayan ve Türkiye´nin bölgeye operasyon sinyali vermesi ile çocuk yaştan itibaren herkesi zorla silah altına alan PKK/YPG´nin tüm sınır hattında egemen olma hayali ise TSK´nın düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile suya düştü.
Sınır güvenliğine yönelik tehdidin devam etmesi üzerine Türkiye, bölgeye askeri harekat düzenleneceği görüşü yeniden dile getirdi. ABD, bunun üzerine Ağustos ayı başında Türkiye´ye gelerek bölgenin teröristlerden boşaltılarak güvenli hale getirilmesini istedi. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın ardından Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Ortak kara ve hava devriyelerinin yapıldığı merkezin çalışmalarının da Türkiye´yi tatmin etmemesi üzerine 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından yürütülen harekatta kısa sürede büyük ilerleme sağlandı ve teröristlerin işgalindeki Resulayn ile Tel Abyad ve kırsalında bulunan çok sayıda köy terörden arındırıldı. Başarıyla yürütülen harekata ABD ile yapılan görüşmelerin ardından 120 saat ara verildi ve bu süreçte teröristlerin belirlenen güvenli alanın dışına çıkmalarına olanak tanındı.
KİMYASAL SİLAH OYUNU DEŞİFRE OLDU
Harekat sahası dışına çıkması devam eden teröristlerin bu sırada kimyasal silah saldırısı düzenleyerek sivilleri katledip Türkiye´yi suçlamayı amaçladığı ortaya çıktı. Uluslararası kamuoyunda, "Türkiye sivilleri kimyasal silahla katlediyor" yalanını yayarak Barış Pınarı Harekatı´nı durdurmayı amaçlayan teröristlerin bu planı deşifre oldu. Bu süreçte 6 kamyon ile terör örgütünün elindeki kimyasal silahları Irak´tan Suriye´nin Kamışlı kentine getirdikleri de belirlendi. 
BU KEZ DE REJİM ÜNİFORMASI OYUNU ORTAYA ÇIKTI
Kimyasal saldırı planı deşifre olan terör örgütünün bu kez yeni bir oyunu sahnelemeye başladığı da ortaya çıktı. Türk istihbarat birimlerinin belirlemelerine göre teröristler işgal ettikleri Suriye´nin Tel Rıfat kentinde Suriye rejimine ait askerlerin üniformaları ile dolaşmaya başladı. Teröristlerin, harekat endişesi ile kentten ayrılmak isteyen sivillere, "burada rejim askeri olduğu için operasyon yapılamaz" şeklinde güvence vererek engel olmaya çalıştıkları saptandı. Kamuflajlarını çıkaran teröristlerin rejim üniforması giyerek, rejimle ortak hareket ettikleri mesajını da vermeyi amaçladıkları öğrenildi.
TERÖRİSTLER KÖYLERE MAYIN DÖŞÜYOR
Barış Pınarı Harekatı ile bitme aşamasına gelen ve operasyonun durması için her yolu deneyen terör örgütü PKK/YPG´nin birçok noktada mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklamayı da sürdürdüğü ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin saptamalarına göre, teröristler Fırat´ın doğusunda işgal edilen bir başka nokta olan Ayn El Arab kentinin Kezken Köyünün çevresini de mayınlarla döşedi. Barış Pınarı Harekatı ile hedefte olan Ayn El Arab´ın kırsalındaki köye döşenen mayın ile hem olası operasyonda birliklere zarar verilmesinin hem de sivillerin kaçışının engellenmesinin amaçlandığı bildirildi.
Terör örgütünün her türlü hain saldırı ve kirli oyunu sahnelemek için zemin arayışını sürdürürken, Türk Silahlı Kuvvetleri ise teröristlerin çirkin yüzünü deşifre etmenin yanı sıra sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor.

GAZİANTEP

21 Ekim 2019 Pazartesi

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