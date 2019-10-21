Barış Pınarı harekatına yeşil sahalardan destek İslahiye Belediye Gençlik Spor’dan Mehmetçiğe Selam

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Süper Amatör Lig'de mücadele eden İslahiye Belediye Gençlik Spor‘lu futbolcular maç öncesi Mehmetçik'e destek pankartı açarak, asker selamı verdi.

İslahiye Atatürk Stadyumunda oynanan maç öncesinde ev sahibi takım İslahiye Belediye Gençlik Spor'lu oyuncular, "Barış Pınarı Harekatı'nda kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğiğimizin yanındayız" yazılı pankartla sahaya çıktı. Bir elle pankartı tutan futbolcular diğer elleriyle de asker selamı verdi.

Okunan İstiklal Marşı'nın ardından başlayan müsabakada Aktoprak Belediyespor'u 30 yendi.

GAZİANTEP 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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