“Güldür Güldür Show” ekibinden Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezine tam not

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’ne yaptırılan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ni gezen “Güldür Güldür Show” ekibi muhteşem yapıya hayran kaldı.

Yazıp ve oynadıkları skeçlerle Türkiye’nin yüzünü güldüren “Güldür Güldür Show” ekibinden Ali Sunal, Rüştü Onur Atilla, Özgür Aydın, Alper Kul ve Mahir İpek, Güneydoğu’nun en büyük kongre ve sanat merkezi olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ni Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezdi. Gezi sırasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ne olan hayranlıklarını gizleyemeyen ekip, burada bir çok sanat etkinliğinin rahatlıkla yapılabileceğini ifade etti.

“Harika bir salon”

Rüştü Onur Atilla ve Özgür Aydın, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nin tek kelimeyle harika bir yapı oluğunu belirterek, “Harika ve Avrupai bir salon olmuş. Gaziantep'e yurt dışından ve yurt içinden gelecek olan sanatçıları, müzisyenleri ve oyuncuları ağırlayacak olması çok güzel. Gaziantep’e hayırlı uğurlu olsun” dediler.

“Çok etkileyici”

Ali Sunal, böyle bir eseri Gaziantep'e kazandırdığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahane ve etkileyici bir tesis olmuş. Yaptığımız işe saygı duyan değer veren Şahinbey Belediyesi’ne ve değerli Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz. Müthiş bir tesis yapmışlar ellerine sağlık” ifadelerini kullandı.

“Tüm teknik detaylar düşünülmüş”

Alper Kul, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde tüm detayların düşünülerek yapıldığını belirterek, “Mükemmel bir tesis olmuş. Tesis yapılırken her şey düşünülmüş ve bir bilen akla danışılmış. Yurt içinde ve yurt dışında çok turne yapan ve sahne gezen bir ekibiz. Bazı sahneler görüyoruz sadece konferans vermeye uygun. Burada öyle bir şey yok. Teknik detaylar olan orkestra çukurundan tutunda sahne derinliğine, yüksekliğine, ışıklar ve kablo düzenine kadar düşünülmüş bunlar incelik isteyen teknik detaylar. Bilen bir gözle bakınca daha çok etkileniyorsunuz. Muazzam bir tesis olmuş. Yapandan da ve vesile olandan da Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“Şahinbey’i tamamlayan bir merkez”

Mahir İpek, bir çok sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacak olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nin muhteşem bir yapı olduğunu belirterek, “Bir kenti kent yapan sadece yolları, barajları ve köprüleri değildir. Bir kenti tamamlayan şey aynı zamanda sanat merkezleridir. Burası da o anlamda Şahinbey’i tamamlayan bir yapı olmuş. Yapanların eline sağlık” diye konuştu.

GAZİANTEP 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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