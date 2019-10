Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı için hazırlıklar başladı

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek.

100. yıl etkinlikleri kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül’ün başkanlığında ilk toplantı yapıldı. Vali Gül, 6 bin 317 şehit vererek Gazi’lik unvanını hakkıyla alan Gaziantep’in, kurtuluşun 100. yılına yakışır bir şeklide girmesi gerektiğini söyledi.

Atatürk Toplantı Salonunda Gaziantep’i Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti, belediye başkanları, rektör vekilleri ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda hummalı bir çalışma ve planlama ile tüm yılı kapsayacak şekilde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Gül, “Tüm Anteplilerin katılımı ile gerçekleştirmek istediğimiz bu etkinlikler ile hem manevi anlamda ecdadımıza görevimizi yerine getirmiş hem de bu şehri bir adım daha ileriye taşımış olacağız. Dünyada ‘Gazi’ unvanına sahip tek il olan Gaziantep’imizin Kurtuluş Savaşı’nda verdiği destansı mücadeleyle TBMM tarafından Gazi’lik unvanıyla şereflendirilmesinin 100. yılına yakışır bir şekilde girmeliyiz. Bunun için her zaman olduğu gibi takdir edilen, örnek gösterilen ‘Gaziantep Modeli’ ile çalışmalarımızı başlattık. Bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor ve en iyisini yapabilme gücüne sahiptir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise etkinliğin uluslararası platformda da tanıtılması gerektiğini ifade ederek her bir etkinliğin hem şehir hem ülke pazarlamasına katkı sunmasının önemine değindi.

100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanan sunum eşliğinde devam eden toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

