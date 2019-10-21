GTO’dan gastronomi turizmine büyük katkı GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu: "Sektör için yepyeni bir adım atıyoruz"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) birçok alanda olduğu gibi hayata geçirdiği yeni projelerle şehrin geleceğine ışık tutuyor.

Geçtiğimiz günlerde ‘Dış Ticaret İstihbarat Birimi’nin lansman toplantısını gerçekleştiren GTO, Gaziantep’in gastronomi turizmine ivme kazandıracak, ‘Gaziantep’te Gastronomi Turizminin Kalitesinin Arttırılması Projesi’ni tanıttı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından desteklenen ve “Sofrada Lezzet Hizmette Kalite” sloganıyla yola çıkılan projenin tanıtım toplantısında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, dünyaca bilinen bir mutfağa sahip olduklarını ancak gastronomi turizminde hizmet kalitesinin istenen düzeyde olmadığını belirtti.

Proje kapsamında faaliyete geçirecekleri ‘Gastronomi Akademisi ve Uygulama Restoranı’ ile yürütülecek çalışmalar hakkında da bilgi veren Acıoğlu, hem meslekleri hem de Gaziantep adına omuzlarında büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti. Acıoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gaziantep için mutfak kültürü, ticaret kültürü kadar önemli ve değerlidir. Bu değere daha da değer katmak adına Gaziantep Ticaret Odası olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Mutfağımızın ulusal ve uluslararası tanıtımından, sektörün sorunları için çözüm ortağı olmaya kadar bugüne kadar birçok çalışmaya imza attık. Şimdi de sektör için yepyeni bir adım atıyoruz. Bu atılan adımla birlikte inanıyorum ki gastronomi turizmimiz daha da değerlenecek hizmet kalitesi artacak” dedi.

‘Gaziantep’te Gastronomi Turizminin Kalitesinin Arttırılması Projesi’ ile birlikte kurulacak akademinin hazırlıklarına da başladıklarını belirten Acıoğlu, akademinin nitelikli personel yetiştirmeden, mesleki yeterlilik belgesi vermeye, işletmelerin ürünlerini ve sunumlarını geliştirebileceği mutfağa kadar birçok alanda hizmet vereceğini ifade etti.

“Gaziantep tüm dünyada Anadolu’yu en iyi temsil eden şehir’

Hayata geçirilen proje ve kurulacak akademinin Gaziantep için çok önemli olduğunu belirten Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim de önümüzdeki yıllarda Gaziantep’in gastronomi turizmi açısından büyük bir kazanımı olacağını söyledi. Serim, “Her ne kadar sınırlarınızda kaos ortamı hakim olsa da Gaziantep tüm dünyada Anadolu’yu en iyi temsil eden şehir konumunda. Belki bir senede değil ama birkaç sene içinde müthiş bir destinasyon haline gelecek bu şehir. Bu sebeple de buna hazır olmak gerekiyor. Bu proje de özelliği ve tarzı açısından Türkiye'de bir ilk. Sistematik bir şekilde hizmet kalitesini artıracak, eğitimler verecek, yenilikçilik seviyesini artıracak olan akademi ve faaliyetler eminim ki Gaziantep’e çok şey katacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yaptığı her işte model şehir”

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç da GTO ile böyle bir projede çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını, yapılan araştırmalarda gastronomi alanında önem bakımından eğitim ve yenilikçiliğin ilk sıralarda çıktığını dile getirdi. Gaziantep’in yaptığı her işte tüm Türkiye’ye model olduğunu vurgulayan Kakınç, bu projenin de yeni bir örnek ve yeni bir model olacağını ekledi.

GAZİANTEP 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:54

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.