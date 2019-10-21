GSO’dan “Güneş’in Elektrik Enerjisi Yolculuğu” paneli Adnan Ünverdi, “Gaziantep yoğun güneş alan bir kent ve bu avantajımızı değerlendirmeliyiz”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, “RemiGüneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi” kapsamında 24 Ekim Perşembe günü saat 09.30’da GSOMEM’de “Yenilenebilir Enerji Arayışlarında Güneş, Güneş’in Elektrik Enerjisi Yolculuğu” paneli gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak’ın yapacağı panelde, Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanı Mustafa Çalışkan, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu, Günder Genel Sekreteri Esen Erkan ve Sanko Tekstil A.Ş.’den Mehmet Türkmen katılımcılara güneş enerjisinden elektrik üretimi hakkında bilgiler verecek.

Panel sonunda GSOMEM fuaye alanında kurulan stantlar gezilerek, güneş enerjisine yönelik yapılan çalışmalar incelenecek.

Alman Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından desteklenen ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile ortaklaşa yürütülen Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilmesi Projesi kapsamında eğitimlerin düzenleneceğini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep yoğun güneş alan bir kent. Bunu fırsata çevirmek amacıyla yola çıkıyoruz” dedi.

Proje kapsamında eğitimlerin 18 ay boyunca devam edeceğini, her ay 20 kişinin eğitim alacak. Projeyle Gaziantep’te ve bölge illerde güneş enerjisinden elektrik üretiminin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını kaydeden Ünverdi, “Toplam 240 kişiye eğitim alacağı kurslara üniversitelerin, meslek yüksek okullarının, meslek liselerinin çıraklık, kalfalık, ustalık kurslarının, yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikelektronik teknolojileri ile makine teknolojileri, inşaat teknolojileri bölümlerinden mezun 18 yaş üzeri Türk ve Suriye uyruklu kişiler katılabilecek. Eğitimlere katılmak isteyenler, www.gsomem.com.tr internet adresinden başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilecekler” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in jeopolitik konumu dolayısıyla yoğun güneş alan bir kent olduğunu vurgulayan Ünverdi, “Şu anda güneş enerjisi daha çok sıcak su elde etmek için kullanılıyor. Amacımız ise güneşten çok daha fazla faydalanarak kendi elektriğimizi üretmek. Bu hedefle Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ ile birlikte proje başlattık. Proje kapsamda kursiyerlere güneş enerjisinden elektrik üretimi öğretilecek ve bölge illerde yaygınlaşması sağlanacak. Eğitim alan kişilere ayrıca firma kurmaları amacıyla girişimcilik eğitimleri de verilecek” diye konuştu.

GAZİANTEP 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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