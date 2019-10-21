Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 6 yaralı

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kamyonetin, başka bir kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, NurdağıGaziantep yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kemal Cavlak (58) yönetimindeki 34 BZD 036 plakalı kamyonet, K.S.'nin (62) kullandığı 06 BP 1406 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonetteki Cavlak, sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri Cavlak'ı kamyonetten çıkardı. Sağlık görevlilerince kazada yaralanan Cavlak ile her iki kamyonetteki K.S., M.Ç. (34), M.S. (44), Y.S. (21), V.S. (6) ve N.S. (6) yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kemal Cavlak, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.



GAZİANTEP 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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