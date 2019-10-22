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İtfaiye ekipleri yavru köpeği boğulmaktan kurtardı

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köprü altında mahsur kalan bir köpek ve yeni doğan yavruları, telef olmaktan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yavru köpeği boğulmaktan kurtardı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köprü altında mahsur kalan bir köpek ve yeni doğan yavruları, telef olmaktan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İslahiye ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur sonrası İlçe merkezine bağlı Cevdet Paşa Mahallesi 70 Nolu sokak üzerinde köprünün bulunduğu bölgeyi su bastı. Yağmurdan köprü altına sığınan ve bulunduğu bölgede yeni doğan 6 yavrusu ile birlikte telef olma tehlikesi geçiren köpeğin yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler önce anne köpek ve 5 yavruyu sular altında kalmaktan kurtardı, daha sonra ise 10 metre uzunluğundaki köprünün içerisine girerek son yavruyu da kurtarmayı başardı.
Ekipler kova içerisine koyduğu yavruları annenin yanına getirdi.
Mahalleli, itfaiye ekiplerine ve Mahalle Muhtarı Şahin Güzeye teşekkür ederken, anne köpek ve yavruları İslahiye Dilsiz Kullar Merkezine götürüldü.

GAZİANTEP

22 Ekim 2019 Salı

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