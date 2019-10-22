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Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde üniversitelerde inovasyon kulübü kuruldu Kulüp ilk ...

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde, şehirdeki 4 üniversite bünyesinde ayrı ayrı kurulan İnovasyon Kulübü'nün ilk toplantısı, Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde üniversitelerde inovasyon kulübü kuruldu Kulüp ilk toplantısını GAÜN'de yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde, şehirdeki 4 üniversite bünyesinde ayrı ayrı kurulan İnovasyon Kulübü’nün ilk toplantısı, Gaziantep Üniversitesi’nde (GAÜN) gerçekleştirildi.
Üniversite öğrencilerinin dijital dönüşüm, endüstri 4.0, yapay zeka gibi trendlerde yetkinliklerinin geliştirilmesi, inovasyon kültürünün toplumda yaygınlaşması ve fikir üretiminin temeli olan gençlerle iletişim kurmak amacıyla kentteki üniversiteler hareketlendirildi. AR GE ve İnovasyon Daire Başkanlığının girişimleri sonucunda; GAÜN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi’yle Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan İnovasyon Kulüpleri’yle ortak çalışmalara başlandı.
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde yeni kurulan GAÜN İnovasyon Kulübü toplantısı, üniversite kulüpleriyle daire başkanlığı arasındaki işbirliği üzerine inşa edildi. Ortak düzenlenmesi planlanan sertifikalı eğitimler, yarışmalar, çalıştaylar ve gençlik buluşmaları hakkında bilgi verildi. ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı’nın çalışmalarını uzman Aydan Zorçelik, sunum eşliğinde anlattı.
"İnovasyon kültürünü yerleştireceğiz"
Toplantıda konuşan ARGE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, tecrübelerinden ve inovasyon alanındaki çalışmalardan bahsederek, “Buraya bir misyon üzerine geldim. Güneydoğu’da inovasyon kültürünü yerleştirmek. İlk adımımız da Gaziantep. Burada ilk uygulamaları ben ve ekibim yapmak istiyorum. Dünya’da, oluşturulan merkezlerle inovasyon kültürünün herkese ulaşması ve yerleşmesi hedefleniyor. Ben oluşturduğum bu birikimi paylaşmak ve şehre katkı sağlamak için buradayım. ‘Neden üniversitelerdeyiz?’ Çünkü yapabileceğimiz çalışmalarla inovasyon kültürünü öğrencilerin katılımını sağlayarak da halka ve sizlere dokunmayı hedefliyoruz. Sizin gelişiminiz ve sizinle beraber gelişmek hedefimiz. Böyle bir misyonumuz var. Akıllı şehircilik 2.0 ile ilgilenen varsa bilirler inovasyon bu noktada önemlidir. Ona yöneliyoruz ve zamanla sizde şahit olacaksınız ki şehre dokunacağız. İnovasyon kültürünü yerleştirmek çok önemli bir amaç. Bu bir anahtar. İnovasyon sadece çeşitli projeler yapmak değil. Sorunlara çözüm bulmak aynı zamanda. Bunun için çalışacağız. İnovasyon ekosisteminin oluşmasında halkın ve siz gençlerin katılımı çok önemli” dedi.
"Düşüncelerinizi önemsiyoruz"
Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatör yardımcısı Ömer Ceylan ise, “Bu kulüp çatısı altında bizler, ‘bunları planladık, bunlar yapılacak’ diye bir şey söz konusu değil. Beraber oluşturup, beraber karar vereceğiz ve istediklerinizin nitelikli olanlarını öncelik sıralamasına göre belirleyip hep beraber uygulayacağız. Büyükşehir Belediyesi bu konuda sadece sizin yanınızda imkânsızlıkları imkânlı hale getirmek için burada. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, yapmak istediklerinizi öncelik sıralamasına göre belirleyip bunları uygulama sahasına dökmek için buradayız” diye konuştu.
"Aktif öğrenciler işsizlik işkencesi çekmez"
GAÜN İnovasyon Kulübü Danışmanı öğretim görevlisi Dr. Ahmet Tan da belediyeyle öğrenciler arasında bir köprü vazifesi göreceğinin altını çizerek, şöyle konuştu: “Siz isteyeceksiniz söyleyeceksiniz biz de karşılığının verilebilmesi için daire başkanlığının kapısını çalacağız, size yol açacağız. Benim gözlemim herhangi bir toplulukta aktif bir görev alan, toplulukların etkinliklerini aktif olarak takip eden öğrenciler işsizlik işkencesi çekmiyor. Bu açıdan sizler şanslısınız. İsteyin, katılın, talep edin. Ben Büyükşehir Belediyesi’nin bu toplulukla üniversitenin içine girdiği için teşekkür ediyorum.”

GAZİANTEP

22 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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