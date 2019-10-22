Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi öncülüğünde, Avrupa'nın birçok ülkesinde yöresel lezzetlerle mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan Avrupa Mutfak Mirasları Ağı kapsamında, 7 ülkeden 30 koordinatör Gaziantep’e çıkarma yaptı.

Tarihi, turistik ve kültürel içerikli düzenlenen 3 günlük programa; İsveç Ystad Belediye meclis üyesi ve Sosyal Demokrat Politikacı Cecilia Olson Karlsson, Büyük Polonya Voyvodalığı Başkan Vekili Krzysztof Grabowskı’nın yanı sıra, Hırvatistan’dan 1, İsveç’ten 5, Letonya’dan 10, Polonya’dan 9, Slovenya’dan 2 ve Ukrayna’dan 1 koordinatör olmak üzere toplam 30 kişilik bir grup katıldı. Kentteki özel bir otelde gerçekleşen toplantıda, ziyaretçiler tanışıp bilgi alışverişinde bulundu. Toplantının ardından Zeugma Mozaik Müzesi’ni gezen ziyaretçiler, Gaziantep’in gastronomik dokusunun yanı sıra kentin güçlü tarihi ve kültürel yönü hakkında bilgilendirildi. Baklava atölyesiyle başlayan ikinci günkü programda, planlanan Kültür Yolu Gezisi, hava muhalefetiyle yarıda kesilerek, Hamam Müzesi ziyareti yapıldı. Grup daha sonra Mutfak Sanatları Merkezi’nde (MUSEM) gerçekleştirilen Peynirli İrmik Helvası atölyesine katıldı.

Zincirli Bedesten, Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı’nı gezen ziyaretçiler, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi (MSM)’de Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Berk’le birlikte öğle yemeği yedi. Berk, İsveç yerel siyasetçisi Cecilia Olson Karlsson’la ikili görüşme yaptı. Grup daha sonra Oğuzeli ilçesine hareket ederek, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’la buluştu. Konferans Salonu’nda organize edilen toplantıda Kılıç, Alanya Belediye Başkanı Yücel ve Avrupa Mutfak Mirasları Koordinatörü Niclas Fjellström konuşmalarında karşılıklı iyi niyet beyanlarını iletti. Oğuzeli Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Şire ve Bastık Atölyesi düzenlendi.

Rumkale gezisi için yola çıkan ziyaretçiler, Rumkale bot turuna katıldı. Rumkale’nin antik ve yakın tarihi hakkında bilgiler edinen misafirler, üç günlük programını tamamladı.

GAZİANTEP 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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