Oto faresi suç makinesi çıktı

Gaziantep'te bir otoparkta bulunan araçlardan hırsızlık yapan şahıs operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın bir ay içerisinde 9 adet otodan hırsızlık olayına karıştığı, öncesinden de 6 adet suç kaydının olduğu belirlendi.

Gaziantep'te meydana gelen oto hırsızlık olaylarının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro amirliği ekipleri harekete geçti. İnceleme başlatan ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kameralarından şahsın eşgalini ve kimliğini belirledi. M.B. yapılan operasyonla yakalanırken, şahsın 1 ay içerisinde toplam 9 adet "otodan hırsızlık" olayına karıştığını belirlendi. Ekipler, zanlının daha önceden de benzer suçlardan 6 adet suç kaydının olduğunu belirledi.

M.B.'nin yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

GAZİANTEP 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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