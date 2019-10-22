Cumhuriyet Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Nice Cumhuriyet bayramını birlik ve beraberlik içinde, gururla kutlamak en büyük temennimizdir.”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, mesajında, "Bu yıl 96’ıncı yıldönümünü kutlayacağımız Cumhuriyetimizin ilanının nicelerini, birlik ve beraberlik içinde, gurur ve mutlulukla tek yürek olarak kutlamak en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in ilanının 96’ıncı yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet’in, Büyük Atatürk’ün önderliğinde yazılan destan olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Dağlı, mesajında “Baskılara ve esarete boyun eğmeden elde edilen kazanımları, bugünlerimize miras bırakmıştır. Bu mirası aynı kararlılık ve sahiplenmek, korumak ve yaşatmak, gençlerin sorumluluğundadır” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir” dediğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Büyük Atatürk, ‘Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükümettir. Artık hükûmet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır’ sözleriyle, ulusumuz için en doğru yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunun altını bir kez daha çizmiştir.

Çağdaş uygarlık, bilimin ışığında, ulusların hür ve aydınlık zihinlerinde gelişmektedir. SANKO Üniversitesi olarak, emanet edilen vatan toprağımızı ve ulusumuzun aydınlık geleceğini koruyacak nesilleri yetiştirmek en önemli vazifemizdir. 96’ıncı yıldönümünde bizlere Cumhuriyetimizi armağan eden başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene.”

GAZİANTEP 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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