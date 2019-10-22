GKV’’li miniklerin yüreği Mehmetçik için atıyor Minik GKV’liler Mehmetçik Vakfı için kolları sıvadı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Mehmetçik Vakfı’na destek olmak için örnek bir projeye imza atmaya hazırlanırken Barış Pınarı Harekâtında görevli Mehmetçiklere de asker selamı gönderdi.

Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu birinci sınıf öğrencileri ve velileri geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak bir kermes düzenliyor. Minik öğrenciler kermes için hazırlıklarını yaparken Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Okul Temsilcisi Arin Mavigök ve Temsilci Yardımcısı Nas Benlier’de kolları sıvayarak kermesin başarılı geçmesi için çalışmalara başladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Okul Temsilcisi Arin Mavigök ve Temsilci Yardımcısı Nas Benlier düzenlenecek kermesle ilgili bilgi vererek “Okulumuzun birinci sınıf öğretmen ve öğrencileriyle birlikte koordineli çalışarak kermes düzenlemeye karar verdik. Kermesin gelirinin Barış Pınarı Harekâtında görev alan Mehmetçiklerimiz için kullanılması amacıyla Mehmetçik Vakfımıza gelirin tamamını bağışlayacağız. Yapacağımız çalışmalar bunlarla da sınırlı kalmayacak. İkinci adımda Gaziantep’in Suriye sınırında bulunan Karkamış İlçemizde ki sınır köy okullarına da daha sonra farklı bir destek kampanyası düzenleyeceğiz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığımızın korunması, bölgemizde barış ve huzurun sağlanması için gecelerini gündüzlerine katarak günün 24 saati vatan hizmetini başarıyla yerine getiren Mehmetçiklerimizi seviyoruz, onlar için dua ediyoruz ve elimizden gelenleri yapmak istiyoruz” dediler.

Okul bahçesinde toplanan minik öğrenciler üzerlerinde ki Türk bayraklı tişörtleriyle dikkat çekerken Barış Pınarı Harekâtına katılan Mehmetçiklere asker selamı göndermeyi de ihmal etmediler.

Minik yürekler mehmetçik için atıyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren; ‘Okulumuzun birinci sınıf öğrencileri ve velileri öğretmenlerimizin rehberliğinde Mehmetçik Vakfına destek sağlamak amacıyla okul genelinde bir kermes düzenleme kararı almıştır. Kurumlarımız bünyesinde faaliyet gösteren diğer okullarımızın da katılacağı kermesin geliri özellikle şehit askerlerimizin ailelerine destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfına gönderilecektir. Bu konuyla ilgili bilgilerde kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Minik öğrencilerimizin bu örnek davranışı elbette bizleri mutlu etmiştir. Kermese ailelerimizin yanı sıra okul idarecilerimizden Murat Demir, Nöfer Çiftçioğlu ile okulumuzun birinci sınıf öğretmenleri Serpil Katı, Hilal Yıldız, Fidan Yanık, Sevdal Dağlı, Suzan Özaslan ve Gülnur Şimşek rehberlik yapacaktır. Öğrenci velilerimize, öğretmen ve idarecilerimize bu anlamda teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bu projeyi hayata geçiren minik öğrencilerimiz hak ediyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu, her zaman olduğu gibi barışa, kardeşliğe, insanlığa hizmet etmeye devam edecektir. Mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

GAZİANTEP 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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