GAHİB heyeti Meksika’da

Dünya halı pazarlarının en etkili aktörü olan Gaziantepli halıcılar, uluslararası fuarlarda yer almaya devam ediyor. Meksika’da ilk kez düzenlenen DomotexMexico’ya Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’nden bir heyet de pazar araştırması yapmak üzere katıldı. Meksika pazarından umutlu olduklarını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Pazar araştırmaları, tanıtım ve yenilikçi ürünlerle bu pazarlarda daha etkin olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Halı ihracatında Çin’in ardından dünya ikincisi olan ve dokuma makine halısı ihracatında açık ara dünya lideri olan Gaziantepli halıcılar, dünya halı pazarlarında etkin rol oynamaya devam etmekteler. Dünyada zemin kaplamaları alanında en önemli fuar markası olan DOMOTEX tarafından bu yıl ilk kez Meksika'da Expo Citibanamex'te gerçekleşen EXPO CIHAC yapı fuarı çatısı altında yer alan DomotexMexico’ya Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’nden Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş başkanlığında bir heyet inceleme amacı ile fuarı ziyaret ederken, Birlik üyesi firmalarda stantlı ya da ziyaretçi olarak katılım sağladılar. Bazı Gaziantepli halıcılar stant açarak yeni ürünlerini tanıtırken, ziyaretçi olarak katılan pek çok firma temsilcisi de Meksika pazarını mercek altına aldı.

Fuarla ilgili bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş “Meksika’da gerçekleştirilen fuar bizim için birçok açıdan büyük önem taşımaktadır. Meksika pazarı, genelde Amerika kıtasına hitap etmekte olup; inşaatçılar, distribütörler, üreticiler ve tasarımcılar da dahil olmak üzere özel yapım zemin kaplamaları ve inşaat sektörünün ihtiyaçlarına odaklanan bir fuardır. Özellikle dokuma makina halısı alanında ihracat lideri olan ülkemizden fuara 7 firmamız katılıyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir ön heyet ile fuarı ve burada stant açan firmalarımızı ziyaret ettik. Burada birçok alıcı firmaya ürettiğimiz makine halısına ilişkin bilgiler verdik. Fuarda konuk yerel bölge Oaxaca'nın geleneksel el imalatı halılar ve kilimlerden oluşan ürünlerinin sergilendiği alanı da ziyaret ederek Meksika halı kültürüne dair bilgiler edinme şansımız oldu. Ayrıca heyetimiz Mexico City’de yer alan halı showroomlarını da ziyaret ederek Meksika pazarının tercihlerine, desenlerine, kalitelerine ve ihracatçılarımızın pazara girişte karşılaşılabilecek olası sorunlarına dair bilgiler edindik. Meksika sektörümüz için gelecekte çok önemli pazarlar arasında yer alacaktır" dedi.

"Türkiye Meksika halı pazarında daha etkili olabilir"

Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez ve Ticaret Müşaviri İnci Selin Bal Salkım’ı da ziyaret eden heyet, Meksika pazarı hakkında çeşitli bilgiler alarak Türkiye’de üretilen makine halısının Meksika pazarında daha etkin olabilmesi yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Heyet, günün anısına Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez ve Ticaret Müşaviri İnci Selin Bal Salkım’a birer teşekkür plaketi takdim etti.

"Meksika sektör açısından umut seriyor"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, yapmış olduğu açıklamada her sene dört ayrı ülke ya da birbirine yakın ülke grubunu analiz ettiklerini ve Meksika’nın da bu ülkelerden biri olduğunu belirtti. Başkan Kaplan, dünyadan önemli büyüklükte halı ithal etmesine karşılık Türkiye’nin göreceli olarak küçük paylar alabildiği pazarlara özel önem verdiklerini, yapılan inceleme, bilgilendirme, tanıtım ve heyet çalışmaları ile bu pazarlarda Türkiye’nin payını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

GAZİANTEP 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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