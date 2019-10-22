Alleben’de birlik Türkiye’de bir ilk Cumhur, Cumhuriyet'in 96. yıldönümü nedeniyle 96 dakika boyunca kulaç atacak Başkan Fadıloğlu, herkesi özel organizasyona davet etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümünde gerçekleştirilecek, cumhurun başrolde olacağı ve Türkiye’de bir ilk olacak spor organizasyona herkesi davet etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel gerçekleştirilecek organizasyon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyona ilişkin gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenecek organizasyonla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Amaçlarının cumhurun her kesiminden kişiyi havuzda buluşturarak bayram sevincini doyasıya yaşatmak olduğunu dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye’de ilki gerçekleştirilecek organizasyonu geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Kulaçlar bayrak aşkı için atılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 farklı branşta binlerce sporcuyu spor alanlarında buluşturacak Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyetinin 96. yıldönümü anısına özel bir spor organizasyonu gerçekleştirecek. Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Şehitkamil Belediyesi olarak Cumhuriyetin 96. yılında Cumhuriyet’e yakışır özel organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Ben, bu konuda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle bu yıl, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Alleben Yüzme Havuzlarında cumhurun katılımıyla çok güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonda cumhur, bayrak yarışı şeklinde 96 dakika hiç durmadan yüzecek. Bu bayrak yarışı, cumhurun her kesimini içinde bulunduracak. İçinde engelli kardeşlerimizin de bulunduğu, yaşlının, gencin, kadının, erkeğin bir arada bulunduğu 96 dakika cumhuriyet adına bir yüzme etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonu, ilerleyen yıllarda da geleneksel hale getirerek devam ettireceğiz. Bu yalnızca yüzmeyle de sınırlı kalmayacak. Diğer branşlarda da buna yönelik olarak farkındalık oluşturmaya, özellikle gençlerimizin Cumhuriyete olan bağlılığını arttırmak adına bu etkinliklere destek vereceğiz. İnşallah çok güzel bir organizasyon olacak. Tüm Gazianteplileri, 29 Ekim’de Alleben 1 Yüzme Havuzunda yaşanacak heyecan ve sevince ortak olmaya davet ediyorum.”

GAZİANTEP 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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