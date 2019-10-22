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Eşini hastane odasında bıçaklayan koca: İstesem hepsini öldürürdüm

DHA

GAZİANTEP'te, yeni doğum yapan eşi Güldane Yırtıcı'yı(28) hastanede odasında dövüp, bıçakla yaralayan Ahmet Yırtıcı'nın (35), yargılanmasına başlandı. Savunmasında, yuvasını kurtarmak istediğini öne süren Yırtıcı, "İstediğim taktirde odada bulunan eşimin annesi Ayşe Değer'i, kız kardeşi Seda Güvercin'i ve eşimi de öldürebilirdim. Öldürmek istesem üçünü de öldürürdüm ama amacım öldürmek değildi'' dedi. Davanın görüldüğü asliye ceza mahkemesi, dosyayı, ağır ceza mahkemesine gönderdi.

GAZİANTEP'te, yeni doğum yapan eşi Güldane Yırtıcı'yı(28) hastanede odasında dövüp, bıçakla yaralayan Ahmet Yırtıcı'nın (35), yargılanmasına başlandı. Savunmasında, yuvasını kurtarmak istediğini öne süren Yırtıcı, "İstediğim taktirde odada bulunan eşimin annesi Ayşe Değer'i, kız kardeşi Seda Güvercin'i ve eşimi de öldürebilirdim. Öldürmek istesem üçünü de öldürürdüm ama amacım öldürmek değildi'' dedi. Davanın görüldüğü asliye ceza mahkemesi, dosyayı, ağır ceza mahkemesine gönderdi.
Olay, 25 Ağustos gecesi, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. 3'üncü çocuğuna hamile olan Güldane Yırtıcı, doğumdan 6 ay önce 8 yıllık eşi Ahmet Yırtıcı'yı kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile terk edip, babasının evine yerleşti. Olay günü bir erkek bebek dünyaya getiren Güldane Yırtıcı'yı, hastaneye ziyarete gelen Ahmet Yırtıcı, hasta yatağındaki eşini dövüp, bıçakla kolundan ve yüzünden yaraladı. 
İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözatlına alınan koca, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ahmet Yırtıcı'nın Gaziantep 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugün başlandı. Tutuklu sanık Ahmet Yırtıcı'nın hazır bulunduğu duruşmaya Gaziantep Barosu, Trabzon Barosu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü avukatları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ile CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan katıldı.  
'BIÇAĞI KALBİME SAPLMAYA ÇALIŞTI'
Duruşmada ifade veren Güldane Yırtıcı, olay sırasında eşinin bıçağı dik şekilde tutup, kalbine saplamaya çalıştığını ifade ederek, "Eşim belinden bıçağı çıkarınca çok korktum. Yataktaydım ve yeni doğum yaptığım için hareket edemiyordum. Bıçağı kalbime saplamaya çalıştı. Ablam olmasa ölmüştüm. Ben de o sırada iki ellimi çapraz şekilde yüzüme tutarak, kendimi savunmaya çalıştım. Bıçağı eliyle dik şekilde tutuyordu, kalbime saplayıp beni öldürmeye çalıştı'' dedi.
'SENİ BABANIN EVİNE KEFENLE GÖNDERİRİM'
Güldane Yırtıcı, eşinin gece yarısı hastane odasına gelip, taburcu olunca evine dönmesini istediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini anlatarak şunları söyledi:
''Boşanma aşamasında olmama rağmen eşimi çağırdık. Gelsin çocuğunu görsün istedik. Hiç geleceğini tahmin etmiyordum ama geldi. Bana eve gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de gelmeyeceğimi söyledim. Bana 'aklını başına al evine dön' dedi. Hamileyken beni öldürmeye çalışan insanla bir daha birlikte yaşamak istemedim. Odaya girdiğinde tehditler etti. Bana 'senin canını Allah almayacak ben alacağım' dedi. Hastaneden çıkar çıkmaz evine döneceksin, benim yuvamı yıkamazsın dedi. Seni babanın evine kefenle gönderirim dedi'.'  
'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİDLİ'
Ahmet Yırtıcı ise amacının öldürmek olmadığını, eşini korkutmak için yanına bıçak aldığını savunarak, ''Beni tahrik ettiler. Eşim bana başkası ile evleneceğini söyledi. Ben yuvamı kurtarmak için yanına gittim. Bana 'seninle bir daha birleşmeyeceğiz, eve dönmem' diyerek, ters konuştu. İstediğim taktirde odada bulunan eşimin annesi Ayşe Değer'i, kız kardeşi Seda Güvercin'i ve eşimi de öldürebilirdim. Öldürmek istesem üçünü de öldürürdüm ama amacım öldürmek değildi'' dedi.
'EŞİMİ İKNA ETMEK İÇİN GİTTİM'
Sanık Ahmet Yırtıcı, hastaneye eşi ile barışmak ve onu ikna etmek için gittiğini söyleyerek, ''Ben yuvamı kurtarmak istedim. Hastaneye eşimi ikna etmek onunla barışmak için gittim. Eşim bana 'bir daha seninle birleşmem çocukların artık başkalarına baba diyecekler' dedi"' şeklinde konuştu.
'İKNA ETMEYE BIÇAKLA MI GİTTİN ?'
Tutuklu sanık Ahmet Yırtıcı, mahkeme başkanın, "Eşin ile barışmaya bıçakla mı gittin?" sorusu üzerine, eşinin ailesinin hastane odasında kalabalık olacaklarını düşündüğünü, o yüzden yanına bıçak aldığını söyledi. Yırtıcı, ''Sinirden ne yaptığımı bilemedim. Eşim bıçağı tutmaya çalışınca vücudunun farklı yerlerine geldi. Bıçağı kaç defa salladığımı bilmiyorum. Ben tartışma esnasında tehdit etmedim'' dedi.
'BEBEĞİ ALIP DIŞARI KAÇTIM'
Olayın olduğu sırada hastane odasında bulunan Güldane Yırtıcı'nın annesi Ayşe Değer ise, olay sırasında çok korktuğunu ve kızının öldüğünü düşündüğünü söyledi. Ayşe Değer, bıçağı çıkarınca çocuğu odadan alıp, dışarı kaçtığını ve yardım istediğini anlatarak, ''Ben bir anneyim, bir annenin önünde evladına neden böyle yaptılar? Bana zaten 'kızını öldürürüm' diyordu. 'Kızının kefenini ben hazırlayacağım' diye tehdit etti. İki ay oldu olay olalı, o an, hala her gece gözümün önüne geliyor '' şeklinde konuştu.
'SÜREKLİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'
Güldane Yırtıcı'nın ablası Seda Güvercin de, sanığın, odaya girdiğinde kardeşini ölümle tehdit ettiğini, barışma konusunda ısrar ettiğini ifade etti. Abla Güvercin, ''Odaya girer girmez, kardeşime, 'hastaneden çıkınca evine geleceksin' dedi. Sürekli öldürmekle tehdit ediyordu. Ben o sırada kötü bir şey olmasın diye yatağın diğer ucuna geçip, oturdum. Sonra bir anda belinden bıçağı çıkardı, ben o sırada elini tuttum ve boğuşma yaşandı. Elini tutmasam bıçağı kardeşimin kalbine saplayacaktı'' dedi.
Mahkeme heyeti, Ahmet Yırtıcı'nın tutukluluk halinin devamına ve davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi.

GAZİANTEP

22 Ekim 2019 Salı

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