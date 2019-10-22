ALG Spor Yedek kaleci ile sahaya çıktı 3 puanı aldı

TFF Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Gaziantep Alg Spor, sezonun ilk maçını deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler Takımı ile oynadı. Yedek kaleci ile sahaya çıkan Gaziantep Alg Spor 21'lik net bir skor ile sezona galibiyetle başladı.

Gaziantep Alg sporun Gollerini Medine ve Ebru attı. Amed Sportif Faaliyetler takımımın oyuncusu kırmızı kart görürken, Amed Sporun golü 90+3 de penaltıdan geldi. Gaziantep temsilcisi, 4 yeni transferin lisansını son anda yetiştirdi. Teknik Direktör Aslı Canan Sabırlı'nın kadrosunda ise yedek kalecisi ve 10 futbolcu yer aldı. Sakatlanma durumunda ise yerine girecek kalecisi bulunmayan takım, büyük bir mücadele örneği göstererek sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Gaziantep temsilcisi, Alg Spor kadın futbol takımı geçen yıl ligde adından çok fazla söz ettirmiş, finalde Beşiktaş'a mağlup olarak ligi 2. olarak bitirmişti. Bu sezon çok önemli transferler yapan takım, bu sene ise önceki yıl kıl payı kaçan şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

GAZİANTEP 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:53

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.