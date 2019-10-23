GKV’li Dr. Erkan Ağyüz 'Uluslararası Matematik Konferansı'nda

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) Matematik Öğretmeni Dr. Erkan Ağyüz, Yunanistan'ın Rodos adasında düzenlenen 17. Uluslararası Nümerik Analiz Ve Uygulamalı Matematik konferansına katılarak alanıyla ilgili tebliğ sundu.

Yunanistan'ın Rodos adasında düzenlenen 17. Uluslararası Nümerik Analiz ve Uygulamalı Matematik Konferansına katılarak bildiri sunan GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) Matematik Öğretmeni Dr. Erkan Ağyüz, 'Bernstein Tipli Polinomların Son Çalışmaları Üzerine Gözlemler ve Yenilikler' adlı bir bildiri sundu.

TÜBİTAK 2224A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamında etkinliğin düzenlendiği Yunanistan'ın Rodos adasına giden Ağyüz, buradaki bilim adamlarıyla da karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

GKV Özel Okullarında görev yapan bir öğretmenin uluslararası bir organizasyonda konuşmacı olarak katılmasının önemli olduğuna dikkat çeken GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, "Kurumlarımız bünyesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Dr. Erkan Ağyüz, Yunanistan’ın Rodos adasında katıldığı uluslararası bir etkinlikte kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. 10 farklı ülkeden 400 akademisyenin katıldığı konferans her yıl düzenli bir şekilde alanında yetkin araştırmacıları ve akademisyenleri buluşturup matematik, mühendislik ve uygulamalı bilimlerde yeni fikirleri, uygulamaları ve teorileri sunma, tartışma ve uygulama imkanlar vermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Akademik kadromuzun bu tür konferanslarda yer alması elbette bizler için de büyük önem taşımaktadır. Öğretmenimizi kutluyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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