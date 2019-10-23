Kapkaççılar otomobildeki yazıdan yakalandı

GAZİANTEP'te kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli, kaçtıkları otomobilin arka kısmında yazan 'Sen de seveceksin' yazısından yola çıkılarak yakalandı. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kentin farklı mahallelerinde otomobille 4 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı plakasız otomobilin arkasında 'Sen de seveceksin' yazdığını tespit etti. Yazıdan yola çıkan polis, otomobili belirleyip, kapkaç olayını gerçekleştirenlerin Kemal K. ve Muhammet Ali Ç. olduğunu saptadı. Polis, düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çantalar ise sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

KAPKAÇ ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada, kapkaç anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde beyaz otomobille vatandaşların yanlarına yaklaşan Kemal K. ve Muhammet Ali Ç.'nin çantaları çalarak bölgeden uzaklaşması yer aldı.



GAZİANTEP 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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