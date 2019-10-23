GSO’dan Almanya’ya heyet organizasyonu K 2019 fuarı’nı ziyaret eden heyet, sektörün güncel durumu ve geleceği konusunda firmalarla işbirliği fırsatlarınıda değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO),Ticaret BakanlığıURGE GaplastProjesi veTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)KOSGEB destekleri kapsamında,1822 Ekim 2019 tarihleri arasında Almanya’ya heyet organizasyonu düzenledi.

Organizasyon kapsamında kimya ve plastik sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından birisi olarak gösterilen Düsseldorf’taki K 2019 Fuarı’nı ziyaret eden heyette yer alan katılımcı firmalar, üretim yaptıkları ürünlere yönelik stantları gezerek firmalarla iş görüşmelerinde bulundu. 21 firma ve 35 kişiden oluşan heyet, fuar ziyaretlerinin yanı sıra yoğun gerçekleşen program kapsamında,Enterprise Europe Network tarafından fuar alanında 1965 model bir otobüsün içerisinde yenilikçi bir konseptle düzenlenen ikili iş görüşmelerine de katıldı. Programın son gününde ise, Gaziantep Sanayi Odası ve Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen toplantıda ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Düsseldorf Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Zeynep Sezen, Almanya Plastikçiler Derneği NRW Proje Koordinatörü EricWallner, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Türkiye ve Almanya’daki plastik sektörlerinin güncel durumu ve işbirliği fırsatları görüşüldü.

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 3 yılda bir düzenlenen K Fuarı, plastik sektörü için dünyadaki en önemli fuarların başında yer alıyor. K Fuarı’ndaki, 262 bin metrakarelik alanda 63 ülkeden 3 bin 357 firma katılımcı olarak yer aldı. 8 gün boyunca süren fuarda plastik mamul imalatı, lastik imalatı/ kauçuk işleme, kimya sanayi ve ambalaj sektörü başta olmak üzere birçok alanda üretim, ticaret ve alım yapan firmalar bir araya geldi.

GAZİANTEP 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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