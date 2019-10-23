GKV’de AFS Kültürlerarası Program Anlatıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde Türk Kültür Vakfı tarafından organize edilen AFS Kültürlerarası Programları 20202021 Başvuruları ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.

Vakfı tarafından organize edilen AFS Kültürlerarası Programları 2020 2021 Başvuruları GKV Özel Okullarında düzenlenen seminerle anlatıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan AFS gönüllüsü Sina Gümüş burun yapılacak başvurularla ilgili detaylı bilgiler verdi. AFS Kültürlerarası Programları 2020 2021 Başvurularıyla ilgili çeşitli bilgiler veren Sina Gümüşburun “AFS programları geleceğin liderlerine, küresel vatandaşlarına ve değişim oluşturularına, farklı kültürel ortamlara etkin bir şekilde dahil olmak, yol göstermek ve bu ortamlarda iş birliği yapmak için gerekli 21. Yüzyıl kültürlerarası becerilerini kazandıran ve onları harekete geçiren bir program olarak 1974 yılından beri Türk Kültür Vakfı tarafından organize edilmektedir. AFS Okul Programı’na katılan öğrenciler, farklı sürelerde farklı bir ülkede gönüllü ailelerin yanında kalarak liseye devam ederler ve sıra dışı bir kültürlerarası öğrenme ve değişim deneyiminin parçası olma şansını yakalayabilirler” dedi.

GAZİANTEP 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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