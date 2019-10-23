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Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye soktu

İHA

Gaziantep'te aşırı yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye soktu

Gaziantep’te aşırı yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Gaziantep’te Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde aşırı yüklü şekilde ilerleyen bir kamyon dikkat çekti. Kamyonun aşırı yüksek ve yanlara taşmış bir şekilde yüklenmesi trafiği tehlikeye sokarken yürekleri ağza getirdi. Kamyonun üzerindeki yükle bir köprünün altından geçerken çarpmadan son anda kurtulması da görenleri hayrete düşürdü. Köprüyü sıyırıp geçen kamyon bir süre sonra gözlerden kayboldu.

GAZİANTEP

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:38
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  • İKİNDİ 15:23
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