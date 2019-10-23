Gaziantep'te kaza: 3 yaralı

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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde NizipGaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden H.A. (69) yönetimindeki 27 C 1881 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.A. (26) yönetimindeki 80 ABB 695 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile otomobildeki T.Ş. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



GAZİANTEP 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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