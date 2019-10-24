Gaziantep'te okul çevrelerine yoğun denetim Uyuşturucu satan 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te okul çevrelerinde denetim yapan ekipler çok sayıda şahsa ve araca işlem yaparken, araç içerisinde uyuşturucu satan 3 kişi de gözaltına alındı

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri sürüyor. Ekipler denetimler kapsamında Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde toplam 10 okul çevresinde uygulama ve kontrollerde bulundu. Yapılan kontrollerde 3 park, 5 büfe, 1 internet kafe denetlenirken 175 şahıs, 22 okul servisi ile 83 şahsi araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorguların ardından 1 araç trafikten men edililirken 13 araca da cezai işlem uygulandı. Bakaya olduğu tespit edilen bir şahsa ise tebliğ yapıldı.

Öte yandan Fırat Mahallesi'nde yapılan denetimlerde ise içerisinde 3 şahsın bulunduğu şüpheli aracın uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde 2 parça şeklinde folyoya sarılı yaklaşık ağırlığı 1.11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araç içerisindeki şahıslar ise gözaltına alındı.

GAZİANTEP 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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